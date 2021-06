ID Logistics nomeia Vitória Nunes como a nova diretora da unidade de negócio em Portugal

A nova Diretora da unidade de negócio em Portugal irá liderar o desenvolvimento das operações, a estratégia de crescimento e a consolidação do Grupo no país.





Vitória Nunes conta um longo percurso de direção no setor logístico e uma vasta experiência no setor farmacêutico.

A ID Logistics, um dos principais operadores logísticos a nível europeu, anunciou a nomeação de Vitória Nunes como nova Diretora da unidade de negócios em Portugal. Enquanto Diretora, irá liderar as operações do Grupo em Portugal, a estratégia de negócio no país e reportará diretamente a Javier Echenique, Diretor Geral da ID Logistics Iberia.





A nomeação de Vitória Nunes faz parte da estratégia de consolidação e crescimento da ID Logistics em Portugal, com foco em setores como o retalho, a indústria farmacêutica, o têxtil, a cosmética, o e-Commerce, entre outros. A empresa, como presença em Portugal desde 2016, conta com quatro plataformas logísticas no território nacional, que representam mais de 74 000m2.





Vitória Nunes é licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Universidade do Porto e completou a sua formação com um MBA em Direção Geral pela Universidade Católica de Lisboa.





Durante 20 anos de carreira, dentro do mundo da logística ocupou cargos de Diretora de Logística em clientes da área farmacêutica, como a empresa Labesfal, e de Diretora de Operações, Diretora Comercial e Diretora Técnica em distintos operadores logísticos líderes em Portugal.





Vitória Nunes conta com vastos conhecimentos na gestão de operações, bem como no desenvolvimento e implementação de projetos. A sua consolidada experiência no setor farmacêutico e de consumo, para além do seu conhecimento da ID Logistics Portugal, já que, anteriormente, já fez parte da equipa, impulsionará o posicionamento da ID Logistics como líder em Portugal dentro destes setores.





44% de mulheres no conselho de direção da ID Logistics Iberia





A logística é um dos setores que é, tradicionalmente, protagonizado por homens. A ID Logistics Iberia está comprometida com a mudança desta situação e fá-lo apostando no talento feminino em toda a organização, incluindo nos postos de máxima responsabilidade. 44% das pessoas que integram o conselho de direção da empresa na Península Ibérica são mulheres. Vitória Nunes junta-se assim à liderança feminina do Grupo.





Vitória Nunes, Diretora Geral da ID Logistics Portugal, destaca que "para mim, voltar à ID Logistics, agora como responsável máxima do negócio em Portugal, representa um projeto muito emocionante. Assumo este cargo com a motivação para contribuir para o crescimento do Grupo e espero que também motive outras empresas a apostar no talento feminino para cargos de direção".