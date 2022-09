ID Logistics renova Certificado de Boas Práticas de Fabrico

A ID Logistics, um dos principais operadores logísticos a nível internacional, renovou o seu Certificado de Boas Práticas de Fabrico, por mais três anos. No âmbito da sua atividade farmacêutica, a ID Logistics conta assim com autorização para processos de reembalamento secundário de medicamentos de uso humano, amostragem de produto acabado para libertação e local para importação física.

O processo de reembalamento compreende diversas fases, desde a compra de material de embalamento e receção do produto em acondicionamento primário, passando pela documentação para registo e controlo do processo, serialização, controlo do produto acabado e, por fim, a libertação do lote ou a emissão de um Certificado de Conformidade por QP – Qualified Person.

Vitória Nunes, Diretora da unidade de negócios da ID Logistics Portugal, refere que "para a realização de atividades de fabrico, a ID Logistics conta com um QP, com especialização em Indústria Farmacêutica, que é responsável pelo cumprimento das Boas Práticas de Fabrico e libertação de produto acabado e dispõe de sala preparada para cumprir os requisitos GMP – Good Manufacturing Practices".

Para impedir a contaminação do ar proveniente do exterior, o espaço dedicado a estas atividades é dotado de sistema para a manutenção de pressão positiva, bem como equipamentos de ventilação para garantir as condições ambientais requeridas e de sistema para controlo de partículas.





Os materiais utilizados na construção desta "sala limpa", nomeadamente chão, teto e paredes, cumprem todos os requisitos GMP, e o espaço foi desenhado de forma a facilitar a higienização.

Existe também uma antecâmara para a entrada e vestuário dos colaboradores e portas equipadas com cortinas de ar para entrada e saída de materiais/produtos, que impedem a entrada de ar contaminado.





"Todos os colaboradores ao entrarem na antecâmara, e antes de passarem para a sala de produção, necessitam de se equipar obrigatoriamente com bata descartável, protetores de calçado e touca", acrescenta Vitória Nunes, Diretora da unidade de negócios da ID Logistics Portugal.





Para além da atividade de reembalamento propriamente dita, a ID Logistics pode também proceder à impressão de dados variáveis no acondicionamento secundário de medicamentos de uso humano como lote, prazo de validade, código de barras, AIM / código de produto, preço, número de série e código 2D em medicamentos serializados. Para estes últimos, é também possível realizar o pedido e comunicação de números de série para repositório europeu.