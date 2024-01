iServices reforça expansão nacional e internacional com a abertura de 6 novas lojas

A marca de reparação de equipamentos de telecomunicações e informática estreia-se na Bélgica com a abertura de 4 novas lojas e reforça a sua presença no Norte de Portugal com a inauguração de 2 espaços físicos.

A iServices solidifica o plano de expansão da marca com a inauguração de novas lojas no mercado nacional e internacional, no final de 2023. A abertura de quatro novas lojas no centro de Bruxelas, assinala a estreia da marca na Bélgica, nas zonas de Toison d’Or, Uccle, Rue Neuve e Schuman.

Além da inauguração das novas lojas na Bélgica, a empresa expande a sua presença em Portugal com a abertura de 2 novas lojas, reforçando a sua rede na Maia, na Área Metropolitana do Porto e na Covilhã. Estas novas localizações foram escolhidas para atender à crescente procura da população, de forma a garantir o fácil acesso aos serviços da marca ao todos os clientes. Atualmente, a iServices opera com uma rede abrangente de mais de 50 lojas.

O CEO e Fundador da iServices, Bruno Borges, salienta que "2023 foi um ano desafiante no que respeita a novas aberturas, sobretudo com a complexidade que envolve inaugurações em contexto internacional. Para 2024 pretendemos acelerar os processos de abertura nestas geografias e dessa forma solidificar o reconhecimento da insígnia. De momento temos em aberto um processo de recrutamento nos quatro países onde marcamos presença e pretendemos integrar nos nossos quadros mais de duas centenas de pessoas ao longo deste ano".

As novas lojas iServices não só oferecem uma resposta imediata às necessidades dos consumidores, com equipas técnicas especializadas em reparações multimarca, mas também apresentam a extensa gama de produtos e gadgets da marca própria iS. Com mais de 300 produtos diferentes, incluindo uma variedade de equipamentos recondicionados, como Smartphones, MacBooks, iPads, Apple Watches e iMacs, todos ostentando a garantia de qualidade da iServices.