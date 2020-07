ISG arranca com a 3ª edição da Pós-graduação na área Imobiliária

Considerando a área da Gestão e Avaliação Imobiliária como integrante do seu Projeto Educativo, o ISG – Instituto Superior de Gestão, em parceria com a ASAVAL - Associação Profissional das Sociedades de Avaliação, está a promover a 3ª Edição da Pós-Graduação nesta área, visando dotar os seus diplomados de um conjunto de competências no domínio da gestão e avaliação imobiliária.O Curso está previsto arrancar a 22 de setembro de 2020, em regime pós-laboral, com a coordenação científica do Mestre Eng.º Fernando Neto e tendo como presidente da comissão científica o Professor Doutor Artur Bezelga. Terá uma duração total de 325 horas de aprendizagem, divididas em 300 horas de aulas e-learning e 30 horas de seminários.Esta Pós-Graduação visa principalmente dotar os seus diplomados dos conhecimentos académicos exigidos pela Lei 153/2015, por forma a permitir cumprir um dos condicionantes exigidos para inscrição na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) para o exercício da atividade de Perito Avaliador de Imóveis (PAI).Segundo o Engº Paulo Barros Trindade, presidente da Direção da ASAVAL, "este curso é excelente para aqueles que residem fora dos grandes centros, permitindo a frequência na pós-graduação com toda a comodidade. Quem já é perito avaliador tem aqui a oportunidade de fazer um "refresh" geral dos seus conhecimentos. Para a ASAVAL está a ser de extrema importância a parceria com o ISG, pois permite formar peritos avaliadores que, para além de seguirem as leis e regulamentos nacionais sobre avaliações, serão orientados de acordo com as EVS – Normas Europeias de Avaliação".O corpo docente tem formação e qualificação académica relevante e/ou experiência profissional especializada no sector. Com esta combinação de qualificações pretende-se dar um cunho prático e objetivo à Pós-Graduação, não descurando a componente teórica, fundamental para um desenvolvimento sustentado dos diplomados em gestão imobiliária.Informações detalhadas em: