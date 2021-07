ISG lança nova pós graduação em Qualidade, Ambiente e Segurança

O Instituto Superior de Gestão (ISG) e a SGS Academy, associaram-se e lançam um novo Curso de Pós-Graduação.





O Instituto Superior de Gestão (ISG) e a SGS Academy, associaram-se e lançam um novo Curso de Pós-Graduação em SISTEMAS INTEGRADOS: GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA, a iniciar em novembro de 2021, com o objetivo de responder a estes desideratos, como aposta na qualificação de profissionais de excelência, associando as competências técnico-científicas com as experiências profissionais de cada uma das entidades.





Na dialética do mercado empresarial, as organizações têm procurado mais formação que responda aos desígnios globais, através da sustentabilidade organizacional.





Garantindo a conformidade dos seus produtos e serviços, com requisitos dos clientes e requisitos legais, a sustentabilidade ambiental visa proteger o ambiente e melhorar o seu desempenho ambiental, assegurando, simultaneamente, a sustentabilidade da segurança e saúde no trabalho (traduzida na prevenção de lesões e problemas de saúde dos trabalhadores) e proporcionando um local de trabalho seguro e saudável.





Diversas organizações, das mais díspares áreas, têm implementado e certificado os seus Sistemas Integrados de Gestão, tendo como propósito alcançar uma política de gestão integrada.





Os referenciais que suportam a implementação de um Sistema Integrado de Gestão, seguem a mesma estrutura de alto nível, padronizada pelo Anexo SL. Podemos dizer, que com o Anexo SL as organizações alinham o seu sistema de gestão e moldam a sua estrutura organizacional com um padrão que possibilita a melhoria do seu sistema.





Os referenciais normativos requerem a necessidade das organizações determinarem as competências das pessoas que desempenham atividades e que afetam o desempenho, assim como a eficácia do sistema de gestão. É nesse sentido que urge formar profissionais com responsabilidades e competências específicas, demonstrando assim a polivalência exigida às empresas.





Através desta Pós-Graduação em Sistemas Integrados de Gestão, o ISG procura proporcionar aos profissionais o desenvolvimento das suas qualificações e competências em áreas complementares, para a implementação, manutenção e melhoria de Sistemas Integrados de Gestão, e por outro lado, aumentar o nível de empregabilidade de todos os profissionais que procuram novas oportunidades no mercado de trabalho.





A Pós-Graduação em Sistemas Integrados de Gestão visa dotar os profissionais com conhecimentos técnicos e científicos sobre os requisitos necessários à implementação, manutenção e melhoria de Sistemas de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho, assim como a sua aplicabilidade prática melhorando o nível de eficiência e de competitividade das empresas.





Em horário pós-laboral e em formato b-learning, o curso terá uma duração de 150 horas. Informações detalhadas em