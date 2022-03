Jornal de Negócios atribui Prémio Nacional de Sustentabilidade

Um júri composto por cerca de 60 individualidades relacionadas com os temas ESG escolheu já os vencedores do Prémio Nacional de Sustentabilidade.



Os nomes escolhidos serão anunciados numa cerimónia no dia 8 de abril, no âmbito de um evento de dois dias que vai ser transmitido em direto no site negocios.pt.

Já foram escolhidos os vencedores do Prémio Nacional de Sustentabilidade. O júri, constituído por cerca de 60 das principais individualidades relacionadas com os temas ESG (ambiente, social e governança) em Portugal, escolheu os nomes, divididos em 8 categorias. Foram atribuídos oito prémios e nove menções honrosas.

O Hotel Pestana Palace recebeu a reunião com os presidentes de cada uma das categorias. Na ocasião foi ainda decidido atribuir um Prémio Personalidade a uma figura que se destaca na área da Sustentabilidade. Todos os vencedores serão anunciados numa cerimónia a realizar já no próximo dia 8 de abril, integrada num evento de dois dias que será transmitido em direto no site negocios.pt.

Os presidentes escolhidos para cada categoria são: Francisco Ferreira (Preservação do Capital Natural), Helena Pereira (Economia Circular), Isabel Barros (Igualdade e Diversidade), Isabel Ucha (Finanças Sustentáveis), Júlia Seixas (Descarbonização), Luís Mergulhão (Comunicação de Sustentabilidade), Luísa Ribeiro Lopes (Transformação Digital em Sustentabilidade) e Miguel Eiras Antunes (Bem-Estar e

Cidades Sustentáveis).

Porque sabemos que a missão é global e todos estamos convocados; porque sabemos que a humanidade tem de corrigir a sua trajetória e transformar o mundo a nível ambiental, social e económico; como líder na informação económica e financeira, o Jornal de Negócios assumiu o compromisso de promover as melhores práticas de sustentabilidade em Portugal e no mundo, totalmente alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e com a Agenda 2030 das Nações Unidas. O Jornal promove assim as melhores práticas de sustentabilidade através de uma série de iniciativas a decorrer ao longo da década.

Já em 2020/21, o Jornal de Negócios lançou aquela que é a maior iniciativa editorial Negócios Sustentabilidade 20|30 e onde se incluem debates, um espaço editorial semanal dedicado ao tema e, finalmente, o Prémio Nacional de Sustentabilidade, que distingue as empresas e organizações que se destacam pela sua atuação e boas práticas de sustentabilidade nas diferentes áreas: ambiental, social e governance (ESG).

Na segunda edição desta iniciativa do Jornal de Negócios, foram publicadas mais de 200 notícias e outros conteúdos, aos quais acrescem ainda a organização de oito talks com especialistas nacionais e internacionais, com a sustentabilidade no centro do debate.

Foi assim possível ouvir 48 oradores, entre comissários europeus e outros governantes, CEOs de empresas e os maiores especialistas nas várias vertentes ESG, que debateram os temas da descarbonização, economia circular, preservação do capital natural, cidades sustentáveis, transformação digital, finanças sustentáveis, igualdade e diversidade e comunicação de sustentabilidade.

As oito áreas das talks são também as oito categorias do Prémio Nacional de Sustentabilidade, que este ano contou com 73 candidaturas.

A anteceder a edição do grande evento de encerramento e cerimónia de entrega do Prémio Nacional de Sustentabilidade, o Jornal de Negócios publica ainda, de forma gratuita, a revista do Prémio Nacional de Sustentabilidade. Trata-se de uma edição com 308 páginas que contempla entrevistas e artigos de análise e atualidade das oito categorias que constituem o Prémio Nacional de Sustentabilidade e a explicação de todos os projetos submetidos e validados em cada categoria.