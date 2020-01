O novo formato é benéfico para o leitor, que passa a ter a possibilidade de aceder a conteúdos exclusivos e a informação de qualidade de forma gratuita. Para o Negócios, garante a permanência do leitor e consegue rentabilizar o investimento em conteúdos de grande qualidade jornalística. José Frade, diretor comercial digital da Cofina, diz que este projeto valoriza as marcas, e os anunciantes ganham destaque e relevância junto de targets muito qualificados e com grande envolvimento com os artigos editoriais.





A aposta pioneira conta, no arranque, com uma campanha da Alfa Romeo do grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA). O grupo, atento à crescente digitalização do processo de venda, "tem vindo a aumentar a sua presença no universo digital", mas reconhece que há vários players a saturarem os meios e considera "fundamental procurar soluções inovadoras e diferenciadoras como esta" que criaram com o parceiro, o grupo Cofina. Luís Domingues, diretor de marketing do grupo FCA, reforça: "Numa altura em que os conteúdos premium estão na ordem do dia nos meios digitais, acreditamos que esta é uma forma muito interessante de aumentar a notoriedade das nossas marcas e recolher interesse nos nossos produtos."

Quando o leitor pretende aceder a um artigo premium, de acesso pago, pode fazê-lo se concordar em visualizar um vídeo publicitário, no fim do qual é gratuitamente reencaminhado para o artigo na íntegra. Este é um modelo original e não intrusivo de acesso a artigos restritos, em que o leitor, o anunciante e o Negócios ganham.