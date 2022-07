Kingfisher anuncia compromisso com emissões líquidas zero até 2040

A empresa-mãe da Brico Depôt Iberia publicou o seu relatório anual de responsabilidade corporativa no qual anuncia os seus marcos e novos compromissos enquanto empresa responsável.

Cerca de 44,1% das vendas anuais do Grupo são provenientes de produtos que ajudam os clientes a criar lares mais sustentáveis. No mercado ibérico, o volume de vendas destes produtos corresponde a 40%.

100% da energia utilizada na Brico Depôt Iberia provém de energias renováveis e 90,7% dos produtos de madeira e papel vendidos provêm de fontes responsáveis.

Kingfisher plc, empresa-mãe da Brico Depôt Iberia, líder em construção, renovação e bricolage, anuncia os seus marcos e novos compromissos enquanto empresa responsável, projetados para ajudar os clientes a criar lares mais ecológicos e saudáveis, reparar habitações precárias e lidar com as alterações climáticas e desigualdade.

Kingfisher, empresa com emissões líquidas zero até 2040

A Kingfisher assumiu o compromisso de tornar-se numa empresa com emissões líquidas zero em todas as suas operações (escopo 1 e 2) até 2040/41, com o objetivo de apoiar os seus clientes na transição para um futuro mais sustentável. Atualmente, a empresa já reduziu essas emissões em 24,5%, impulsionada pela sua transição para energia 100% renovável, um investimento significativo em termos de eficiência energética e implementação de combustíveis alternativos nas suas frotas de entrega, entre outros. A isto soma-se, também, o compromisso de reduzir as emissões de GEE (escopo 3) dos produtos vendidos e bens e serviços adquiridos em 40%, por cada milhão de libras de faturação até 2025/26.

Na Península Ibérica, 100% da energia utilizada na Brico Depôt Iberia provém de energias renováveis.

Planeta - Floresta Positiva

Enquanto membro fundador da iniciativa Forest Allies, a Kingfisher investiu em diferentes projetos florestais com o objetivo de apoiar as comunidades nas regiões de maior risco de desflorestação.

Da mesma forma, o Grupo continua a avançar no sentido de utilizar madeira e papel de origem 100% responsável nos seus produtos e catálogos até 2025/26. Na Península Ibérica, 90,7% dos produtos de madeira e papel vendidos são provenientes de fontes responsáveis, como florestas bem geridas ou material reciclado.

Produtos Sustentáveis ??para o lar

Atualmente, 44,1% das vendas da Kingfisher provêm de produtos sustentáveis ??para o lar, como iluminação LED, produtos para jardim sem químicos ou torneiras economizadoras de água, entre outros. Na mesma linha, a empresa estabeleceu como meta até 2025 que esses produtos representem 60% das suas vendas totais, incluindo 70% para marcas próprias e exclusivas.

Na Península Ibérica, 40% das vendas correspondem a gamas de produtos sustentáveis ??para o lar.

Compromisso com a comunidade

A Kingfisher continua no caminho certo para ajudar cerca de dois milhões de pessoas que vivam em habitações precárias até 2025, ajudando a melhorar casas e espaços comunitários. Em 2021/22, a empersa investiu um total de 4 milhões de libras em projetos comunitários, melhorando os lares de 800.000 pessoas. Assim, desde 2016/17, o número total de pessoas alcançadas ascende a mais de 1,5 milhões, o que marca um forte avanço em direção ao objetivo do Grupo. Por seu lado, na Península Ibérica, mais de 540 pessoas já beneficiaram das contribuições da empresa para a comunidade.

Compromisso com a Diversidade e Inclusão

Em 2021, a representação feminina em todas as funções de direção aumentou de 44% para 50%.

Da mesma forma, e no âmbito do Plano de Inclusão e Diversidade do Grupo, a Brico Depôt Iberia deu mais um passo no seu compromisso com a diversidade e a inclusão através do projeto 'Construimos Melhor', uma iniciativa que visa romper com os estereótipos das questões de género associadas ao sector da bricolage e construção e defender um local de trabalho inclusivo e diversificado. Como eixo central dessa iniciativa, criou uma sinalética "Espaço Seguro LGBTI+" para colocar nas suas lojas como reflexo de um ambiente de trabalho seguro.

Além disso, a Brico Depôt foi recentemente reconhecida com o prestigiado selo 'Diversity Leading Company', que distingue as empresas líderes em matéria de diversidade e com um forte compromisso com a execução de políticas de igualdade, diversidade e inclusão. Paralelamente, recebeu também a distinção 'Empowering Women's Talent', enquanto empresa comprometida com o empoderamento e liderança feminina.

Governance

A partir de 2022/23, a Kingfisher vai integrar medidas de negócio responsáveis ??no Plano de Desempenho Partilhado, que será atribuído aos membros do Grupo com liderança sénior.

De acordo com Thierry Garnier, CEO da Kingfisher plc, "temos o compromisso de contribuir para a luta contra as alterações climáticas, estabelecendo metas de curto e longo prazo: no curto prazo, estamos no caminho certo para reduzir as nossas emissões de carbono, em linha com os esforços globais para limitar o aquecimento abaixo de 1,5°C até 2025; e no longo prazo, comprometemo-nos a atingir emissões líquidas zero até 2040".

"Ajudar os nossos clientes a criar lares mais sustentáveis ??é outra das nossas principais prioridades. Acreditamos que todos merecem um lar mais "verde" e saudável, confortável para viver e, que por sua vez, utilize produtos sustentáveis, ajudando-os a economizar energia e dinheiro. No contexto atual, em que o aumento dos preços da energia se tornou muito importante, a eficiência energética no lar nunca foi tão relevante", acrescenta este responsável.

"Ainda há muito a ser feito, mas já percorremos um longo caminho desde o ano passado, não apenas com o nosso progresso na redução das emissões de carbono, mas também com o nosso trabalho para nos tornarmos numa empresa mais inclusiva e com o nosso compromisso para ajudar a comunidade. Ser uma empresa responsável está no centro da nossa estratégia 'Powered by Kingfisher'. Ao unirmos os colaboradores em torno das nossas ambições, enquanto empresa responsável, e ao integrarmos os nossos objetivos nas nossas estruturas de recompensa e processos de governance, estamos comprometidos em utilizar o nosso conhecimento, experiência e escala para alcançar mudanças positivas para todos", conclui Thierry Garnier.