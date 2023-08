KSB aumenta rede de Parceiros Autorizados

Há vários anos que a KSB investe na venda - a utilizadores domésticos, canalizadores, pequenos instaladores, pequenas indústrias ou Câmaras Municipais - através de Parceiros Autorizados.

Esta área de venda já tem uma longa tradição dentro do Grupo KSB, não só porque uma das maiores empresas do Grupo – a DP Pumps – é especializada nesta área, mas também porque diversas outras empresas (KSB Alemanha, KSB França, KSB Itália) têm uma larga experiência e forte posição no mercado da Distribuição dos respectivos países.

Assim, e aproveitando essa experiência (o Grupo KSB tem 150 anos de vida !), nestes últimos anos a KSB tem vindo a desenvolver a sua rede de Parceiros Autorizados, que neste momento conta com 8, cobrindo todo o país. Na região Norte estão 3 (Hidraulicart, Jarro e Sloap), na região Centro mais 3 (PH Líquido, Tozeron e WaterCruz), e na região Sul 2 (Syst-MP e Tecnitema).

As grandes vantagens da rede de Parceiros Autorizados da KSB são (1) resposta rápida e competente (a KSB dá-lhes formação e apoio técnico), (2) proximidade e tratamento personalizado e (3) produtos de elevada qualidade a preços muito competitivos !

Qualidade Alemã e fabrico em Portugal

A KSB é uma empresa familiar com 150 anos, e um dos fabricantes de bombas centrífugas e válvulas mais antigos do mundo, com sede na Alemanha e filiais próprias em mais de 100 países, incluindo a KSB, Bombas e Válvulas, SA (que tem ela própria 50 anos), com sede em Sintra e delegação no Porto.

Esta respeitosa idade dá à KSB uma enorme experiência acumulada e uma estabilidade e longevidade que deixam os seus clientes absolutamente descansados.

Apesar de não ter nenhuma fábrica própria em Portugal, o Grupo KSB compra cerca de 4 milhões de Euros por ano a empresas Portuguesas, fabricantes de componentes para os seus equipamentos, como a Duritcast (Águeda) e Arsopi (Vale de Cambra), as quais empregam um total de cerca de 500 colaboradores.

Presente nas maiores indústrias e centro de decisão em Portugal

Os produtos da KSB estão presentes em praticamente todas as grandes indústrias do nosso país (EDP, Galp, Sonae, Autoeuropa, Repsol, etc.), em diversas empresas de abastecimento de água e tratamento de esgotos (Grupo Águas de Portugal, Municípios) e em muitos edifícios de referência (hospitais, centros comerciais, hotéis).

A KSB é o único fabricante de bombas centrífugas de nível internacional com assistência técnica própria e com centro de decisão em Portugal, o que lhe permite responder aos clientes com maior rapidez e flexibilidade, adaptando-se rapidamente às necessidades dos seus clientes e do mercado."

Caso esteja interessado em obter mais informações sobre a rede de Parceiros Autorizados da KSB, pode contactá-la através do telefone 210 112 300, pelo e-mail henrique.marques@ksb.com ou consultando o site www.ksb.com/pt-pt.