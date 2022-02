KSB investe na preservação dos Oceanos

A KSB vai patrocinar um explorador oceanográfico numa expedição pelos 4 oceanos, que virá a Portugal em Maio deste ano.

A KSB, fabricante de bombas centrífugas e válvulas industriais com sede na Alemanha, que recentemente fez 150 (cento e cinquenta!) anos de existência e que fabrica cerca de 4 milhões de euros por ano em Portugal, vai apoiar o famoso velejador Yvan Griboval, que deu a volta ao mundo sozinho em 2017 e já venceu a Volvo Ocean Race pela equipa da França, numa expedição num enorme catamaran de 26 m, que vai navegar pelos 4 oceanos durante 4 anos, recolhendo dados de fulcral importância na valorização e preservação dos oceanos.





A expedição irá partir do Principado do Mónaco, onde o explorador está sediado, no dia 24 de Março deste ano, tendo a KSB conseguido que seja realizada uma paragem de 3 dias em Lisboa, nos dias 1, 2 e 3 de Maio, para apresentação do explorador, do barco e do projecto.





Um dos principais objectivos deste projecto, para além dos objectivos científicos abaixo apresentados, será a divulgação da importância da preservação dos oceanos, especialmente entre a camada da população mais jovem.





Inovador catamaran ecológico e científico





Este extraordinário catamaran foi transformado num autentico laboratório de investigação científica, pois inclui uma estação de sequenciamento de ADN, um robot para mergulhos a mais de 300 m de profundidade, sensores ar-mar, um laboratório "molhado" (para manipulação de líquidos, de materiais biológicos e de químicos) e um laboratório seco (suportado por computadores e que fará cálculos científicos), além de ter uma cientista bióloga marinha permanentemente a bordo. O catamaran é ele próprio ecológico, pois tem zero emissões de CO2 e resíduos, uma vez que está equipado com painéis solares e geradores hidráulicos.



Dados científicos vão revolucionar conhecimento dos oceanos





Esta expedição vai recolher informação genética sobre organismos marinhos, dados sobre poluição sonora e orgânica, sedimentos, e informação sobre a salinidade, temperatura e CO2 dissolvido. Estes dados serão diariamente disponibilizados de forma gratuita à comunidade científica mundial, e vão permitir (1) criar a primeira base de dados genética de organismos marinhos, para benefício da biodiversidade, da saúde e da ciência, (2) suportar a nova lei internacional sobre poluição sonora submarina, (3) mostrar o verdadeiro impacto das alterações climáticas, e (4) valorizar e proteger os recifes de corais.





A sustentabilidade é e sempre foi uma prioridade para a KSB





De acordo com João Leite, director geral da KSB, a empresa sente uma obrigação moral e ética de dar prioridade à sustentabilidade, pois a responsabilidade, neste caso social, é um dos principais valores da empresa, e a salvaguarda do planeta para as gerações futuras é uma responsabilidade de todos, incluindo as empresas, que têm de conseguir conciliar os seus interesses económicos com a sustentabilidade. Através desta parceria, a KSB pretende aumentar ainda mais o seu contributo para a sustentabilidade do nosso planeta.





João Leite diz ainda que a escolha dos oceanos como foco da intervenção da KSB faz todo o sentido, pois a actividade da KSB (soluções de bombagem e vedação optimizadas) é a movimentação de fluidos, sendo a água o principal fluído do nosso planeta, e que a escolha do explorador e investigador Yvan Griboval também está alinhada com os 150 anos de história da empresa, que por um lado foi pioneira no desenvolvimento dos equipamentos que fabrica (bombas centrífugas e válvulas), e por outro é líder na investigação e desenvolvimento dos mesmos. João Leite explica também que a sustentabilidade está permanentemente no centro das atenções da KSB, pois esta minimiza o consumo de energia e materiais nos seus processos produtivos (todas as suas mais de 30 fábricas em todo o mundo estão certificadas com a norma ambiental ISO 14001), desenvolve novos produtos com a máxima eficiência energética e longa vida útil, bem como 100% recicláveis.





Outra prova do compromisso da KSB com a sustentabilidade é a sua assinatura do Gobal Compact das Nações Unidas, a maior iniciativa de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa do mundo, cujo objectivo é alinhar as empresas com princípios universais dos direitos humanos, do trabalho, da protecção do ambiente e da luta contra a corrupção, pressionando-as a cumprir estes objetivos.





Yvan Griboval deu volta ao mundo em solitário e ganhou Volvo Ocean Race





Yvan Griboval é o líder científico deste projecto, que denominou Oceanoscientific, tem 65 anos, sempre ligados à vela e aos oceanos, e ganhou em 1986 a Volvo Ocean Race, pela equipa da França, um feito só repetido por este país em 2012. Em 2017 Yvan fez a volta ao mundo de barco, também num catamaran, em solitário, tendo demorado 152 dias, incluindo a passagem pela Antártida. Nesta zona, o Yvan fez inclusivamente 60 dias de investigação científica, pois a Corrente Circumpolar Antártica alimenta todas as correntes marinhas do planeta, no qual tem um forte impacto global. Na opinião de Yvan, só um melhor conhecimento dos oceanos vai permitir a sua exploração respeitando a natureza!