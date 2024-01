Leap Assets lidera revitalização do “Portela da Villa”

Em Torres Vedras vai surgir a 1ª casa portuguesa em 3D.





O empreendimento "Portela da Villa Original Selection", em Torres Vedras, a 30 minutos de Lisboa, foi o local escolhido para a implementação deste projeto inovador da Litehaus, pelas acessibilidades e atratividade do território, nomeadamente a futura construção do Hospital do Oeste, a criação e eletrificação da linha ferroviária entre Torres-Vedras e Lisboa e a conexão da A8 com as praias do Oeste.

O empreendimento "Portela da Villa Original Selection", promovido pela empresa Leap Assets, localizado em Torres Vedras, acaba de anunciar que irá receber a 1º "casa portuguesa" 3D, um projeto da empresa Litehaus, empresa de desenvolvimento de propriedades imobiliárias, especialista em redefinir os espaços de habitação, fundindo tecnologia AI, 3D printing e casas modulares para criar construções que ecoam simplicidade, inovação e sustentabilidade. O processo de criação desta unidade residencial integra tecnologias avançadas, incluindo a Inteligência Artificial nas fases iniciais de criatividade e projeção, e a impressão 3D durante a edificação. A tecnologia de impressão 3D, uma abordagem revolucionária na construção de residências, é utilizada principalmente nas paredes da unidade residencial.





George Bou Jaoude, Diretor Geral da Leap Assets, empresa promotora do empreendimento Portela da Villa, afirma "É com grande entusiasmo que recebemos a notícia da Litehaus, pois a empresa promete revolucionar a construção residencial em Portugal. A utilização de tecnologias de ponta, como a impressão 3D, destaca-se como uma abordagem única e eficiente na construção civil. Esta mudança no paradigma tradicional da construção é um testemunho da visão progressista da Litehaus. A construção da "primeira casa portuguesa através de uma impressora 3D" não é apenas um feito tecnológico, é um símbolo do compromisso contínuo com a inovação e o desenvolvimento sustentável em Torres Vedras. À medida que o Projeto Portela da Villa atrai mais investidores e parceiros comprometidos com a inovação, a região consolida-se como um centro de desenvolvimento moderno e sustentável. "

O potencial e atratividade deste território, com uma localização estratégica e privilegiada no empreendimento Portela da Villa, garante uma qualidade de acessibilidade sem igual.



A Região de Torres Vedras encontra-se num período de crescimento notável, impulsionada por avanços de grandes infraestruturas, como a construção do Hospital do Oeste, a criação e eletrificação da linha ferroviária entre Torres-Vedras e Lisboa, além da conexão da A8 com as praias do Oeste. Estes desenvolvimentos destacam o potencial de expansão nesta região e o Portela da Villa está totalmente alinhado com este progresso".





Estes desenvolvimentos tornam Torres Vedras uma localização estratégica e desejável para investir e criar soluções habitacionais modernas. Este é, sem dúvida, um passo significativo para o futuro da construção em Portugal. Torres Vedras encontra-se no epicentro dessa transformação emocionante, onde o dinamismo inovador da Litehaus, prometem não apenas marcar mais uma vez a história imobiliária da região, mas também definir novos padrões para o desenvolvimento urbanístico em Portugal.

Sobre o empreendimento Portela da Villa





O empreendimento Portela da Villa é um conjunto de 119 terrenos urbanísticos com uma área total de 70.000 m². Localizado em Torres Vedras, um concelho em ascensão económica, e com índices de qualidade de vida muito positivos, o "Portela da Villa – Original Selection" está inserido na urbanização Portela da Vila, constituída por 267 terrenos urbanísticos e comerciais, com estruturas já construídas.