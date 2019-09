No momento em que celebra o seu 15º aniversário, a Locarent apresenta-se ao mercado com uma nova identidade. Empresa de referência nacional no renting automóvel, a Locarent abre uma nova etapa apostada em reforçar o posicionamento distintivo com o qual se tem afirmado – uma empresa de proximidade e relação.

A Locarent pretende fazer desta aposta na inovação e na tecnologia, especialmente no domínio digital, mais uma forma de reforçar o compromisso com os seus clientes e parceiros, focada na transformação que está a ocorrer no ecossistema da mobilidade unindo as necessidades do presente às tendências do futuro.





Para além da mudança de identidade, com reflexos no estacionário e na comunicação publicitária da marca, está também a ser operada uma renovação da imagem dos touchpoints da empresa, nomeadamente no site e em espaços físicos como o edifício sede ou os centros técnicos.





Inspirada cromaticamente nas duas marcas bancárias desde sempre associadas à Locarent (Grupos Caixa Geral de Depósitos e Novo Banco), a nova identidade utiliza uma linguagem visual depurada e moderna para transmitir a um só tempo as ideias de movimento, conetividade e proximidade.





Esta mudança identitária está também refletida na adoção de uma nova assinatura, "Mobilidade que une", que procura juntar ao foco no cliente o foco na inovação e na tecnologia.





A Locarent é uma empresa portuguesa, pertencente aos Grupos Caixa Geral de Depósitos e Novo Banco, prestando serviços de renting automóvel nos segmentos de empresas e particulares.

Atenta à evolução acelerada da mobilidade e aos desafios que esta coloca, a Locarent tem vindo a introduzir inovações que vão refletir-se quer ao nível dos serviços prestados, quer ao nível dos interfaces de relacionamento com o cliente.