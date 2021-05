Nasceu o WPP POD, o podcast das marcas

Spotify. Todos os meses, na Garagem, o edifício da WPP em Lisboa, um Marketeer é convidado para falar durante 20 minutos sobre marcas, consumidores, audiências e métricas, mas também sobre pessoas e os aspetos mais marcantes do dia-a-dia das marcas. A primeira edição contou com a presença de Ricardo Valadares (Diretor de Marca e Comunicação do Millennium BCP) e já está disponível no

A missão do WPP POD passa por conversar, antecipar e projetar o que nos rodeia, as tendências que dão à costa mas também as surpresas que todos os dias inundam os nossos feeds e influenciam o joystick de quem gere as principais marcas portuguesas.

O conceito criativo foi desenvolvido por José Bomtempo (CCO e Sócio da BAR Ogilvy), os programas serão apresentados por Francisco Teixeira (Sócio da WPP e CEO da H+K) e contarão com a sempre com a presença de um CEO de uma empresa do grupo. O WPP POD tem a curadoria técnica de Pedro Paulos, o criador do Brandos Costumes, um dos mais reputados podcasts portugueses. Caberá à Produtora Jungle resumir em vídeo, mensalmente, o melhor de cada conversa.

Presente em 111 países dos cinco continentes, a WPP é um grupo de comunicação que reúne agências de meios (GroupM Wavemaker, Mindshare, Mediacom), agências criativas (BAR Ogilvy, Wunderman Thompson e VML Y&R) e agências de relações Públicas (Hill and Knowlton Strategies e Burson Cohen & Wolf). Comunicação, experiência, tecnologia e comércio são os quatros pilares da WPP, a casa da transformação criativa.