Neoparts recebe certificação Scoring Top 5% PME

A Neoparts, empresa familiar portuguesa especializada em soluções de limpeza, equipamentos de proteção individual, ferramentas e acessórios auto, acaba de ver classificado o seu Índice de Desempenho e Solidez Financeira (IDS) como "Excelente" e receber a certificação SCORING TOP 5% PME.





A empresa que representa em Portugal marcas como a KÄRCHER, NEOSAFETY, GEDORE, SKIL, OZ e SPARKO, vê reconhecida a sua Sustentabilidade Financeira, acessível apenas a 5% das PME nacionais, através do rigoroso método de certificação SCORING.





O método de certificação ScorePME é validado cientificamente por docentes universitários doutorados em gestão, auditado anualmente pela Bureau Veritas e com as classificações depositadas na ASSOFT. ScorePME utiliza rácios que avaliam os dois objetivos centrais das empresas: maximizar resultados a partir das vendas. e recursos disponíveis e assegurar solidez financeira no curto e a médio longo prazo. A excelência económico-financeira das empresas é determinada em comparação com outras, sendo atribuída uma classificação de 0% a 100% a cada. As menos de 5% das empresas nacionais que cumprem os requisitos de dimensão e transparência e simultaneamente demonstram elevado perfil económico-financeiro, integram assim o TOP 5% PME.





Nuno Coutinho, diretor-geral da Neoparts, sublinha que "a atribuição desta Certificação comprova a robustez da performance financeira da NEOPARTS e sublinha o caminho de crescimento e inovação que tem sido percorrido, onde a credibilidade e a confiança são pilares chave para todos os que fazem parte do nosso ecossistema: colaboradores, clientes, parceiros de negócios… A nossa presença no TOP 5% PME é, sem dúvida, um motivo de orgulho".





Neoparts, fundada em 1980, é a maior representante no mundo da Kärcher (o maior fabricante global de equipamentos de limpeza), da GEDORE (líder no fabrico de ferramentas manuais na Alemanha), da Skil (ferramentas elétricas) e da Neosafety (equipamentos de segurança). A Neoparts está presente em Portugal e nos mercados de Angola, Moçambique e Macau.