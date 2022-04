NextLap aposta em soluções de economia circular para dar segunda vida a pneus

A entidade gestora portuguesa Valorpneu e a Genan, líder mundial em reciclagem de pneus, voltam a unir-se à consultora Beta-i no projeto que impulsiona novas técnicas e modelos de negócio para a circularidade do setor

Depois de uma primeira edição com foco na colaboração direta entre grandes empresas e startups, a entidade gestora portuguesa Valorpneu e a recicladora multinacional de origem dinamarquesa Genan, novamente com o apoio técnico e de gestão da consultora Beta-i, lançam a segunda edição do NextLap com uma nova abordagem. Este ano, também com a missão de reduzir o desperdício de materiais e promover um mercado de pneus mais circular, o projeto terá foco na aceleração - com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de negócios early stage ou em fases iniciais de monetização em negócios escaláveis e produtos em desenvolvimento, através de formação, mentoria e acesso a empresas e especialistas da indústria.





NextLap Accelerator tem já as candidaturas abertas, através do 5 de junho, para PMEs, startups, centros de investigação e desenvolvedores de todo o mundo que contem com ideias de negócio ou soluções inovadoras que possam tratar, reutilizar e trazer novas aplicações para os pneus inteiros ou fragmentados - ou ainda, novas formas de reaproveitamento dos materiais derivados do pneu em fim de vida: granulado de borracha, fibras têxteis e aço. Durante quatro meses, os participantes contarão com o apoio de parceiros de indústria, tais como a multinacional do sector da construção Pragosa, a empresa líder no mercado de artigos desportivos Decathlon, a Infraestruturas de Portugal e a empresa na área dos têxteis técnicos TMG Automotive, para sessões de mentoria e validação de negócio, bem como com formação e apoio de outros peritos técnicos para orientar o desenvolvimento de produtos.



Segundo Climénia Silva, Diretora Geral da Valorpneu, "o NextLap Accelerator é mais um desafio no desenvolvimento de novas soluções para os materiais derivados de pneus em fim de vida e no caminho para uma economia que se pretende mais circular. Este programa, que se sucede à primeira edição do NextLap, conta com o envolvimento de diversos parceiros com competências para levar mais longe ideias inovadoras e para criar sustentabilidade e resiliência no domínio da gestão dos pneus em fim de vida. É uma oportunidade para investigadores, estudantes, startups ou apenas para quem idealize utilizar o pneu como um recurso. Investir em I&D sempre foi um dos principais focos da Valorpneu enquanto entidade gestora dos pneus usados em Portugal. Neste contexto, a Valorpneu continua a ousar e a constituir-se como um agente de mudança e de inovação na prossecução de um desenvolvimento mais sustentável."





Por sua vez, para Thomas Ballegaard, CCO da Genan, "os pneus são construídos para terem alto desempenho e longa duração na estrada, mas na Genan estamos determinados a dar uma nova vida aos pneus, quando estes deixam as estradas. Depois de desgastados, os pneus são na sua maioria classificados como resíduos, o que é um enorme erro. Na verdade, os pneus em fim de vida podem ser desenvolvidos em muitos produtos diferentes para uma vasta gama de aplicações e soluções. A Genan é um líder de mercado orgulhoso, mas lutamos constantemente pelo desenvolvimento e inovação. Não podemos fazê-lo sozinhos e, como tal, convidamos todos a juntarem-se à nossa missão".





De acordo com Diogo Teixeira, CEO da Beta-i, "a primeira edição do NextLap em 2021 foi um êxito, no sentido de promover a colaboração efetiva entre empresas e startups para o desenvolvimento de novas soluções assentes na circularidade e na recuperação de pneus em fim de vida. Esta jornada de iteração e aprendizagem também nos fez perceber a existência de um grande volume de propostas poderosas para o setor, que ainda podem contar com mentoria e acesso a players do setor para que demonstrem todo o seu valor. É por isso que decidimos reformular a estrutura do programa este ano, de modo a promover a transformação destas propostas em negócios viáveis e escaláveis num menor período de tempo. Inovadores de todo o mundo poderão ter acesso exclusivo ao conhecimento e experiência de grandes empresas que não teriam de outra forma, e os parceiros poderão apoiar o desenvolvimento de soluções reais de mercado, com benefícios reais para o ambiente".





No final do bootcamp, a ideia mais promissora receberá um prémio de 5.000 euros e os melhores projetos selecionados, após a fase de aceleração, terão oportunidade de fazer um pitch para o Comité de Inovação Global de Genan, na Dinamarca.





Segundo dados do WBCSD (Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável), de dezembro de 2019, todos os anos no mundo são descartados mais de 30 milhões de toneladas de pneus em fim de vida, com a Europa a registar um número na ordem dos 3,4 milhões de toneladas. Em Portugal são geradas em média 80 mil toneladas de pneus em fim de vida, sendo encaminhadas para reciclagem cerca de 60% e para valorização energética os restantes 40 por cento.





O programa de aceleração NextLap está também a receber manifestações de outras empresas atuantes no setor, que tenham interesse em participar no programa enquanto parceiros para mentoria e formação das melhores soluções identificadas no processo de análise e investigação.