Nhood Portugal com 99% de taxa de ocupação dos espaços que gere

A Nhood Portugal, plataforma global de soluções imobiliárias em projetos de uso misto, garantiu a ocupação de mais de 15 000m² de área bruta locável (ABL) de espaços de retalho em 2021, entre novas aberturas e renovações de diversos contratos. No total, a equipa de leasing da Nhood comercializou 96 novos espaços no portefólio de Centros Comerciais Alegro e noutros ativos imobiliários em gestão, que registam uma taxa de ocupação de 99%, em linha com os valores de ocupação pré-pandemia.

Marcas como Lion of Porches, Mayoral, Rituals, Sacoor Blue, Sports Direct e Xiaomi são apenas alguns exemplos de lojistas que integraram estas operações de rotações de novas lojas nos ativos geridos pela Nhood durante 2021.

Mafalda Cotta, Head of Leasing da Nhood Portugal, refere que "num ano totalmente desafiante, marcado pela imprevisibilidade devido à evolução da pandemia e, como consequência, às medidas restritivas implementadas pelo governo, conseguimos, em 2021, concluir 96 operações em colaboração com o nosso ecossistema de parceiros. Estas aberturas refletem o trabalho desenvolvido pela Nhood Portugal, enquanto gestora de ativos imobiliários, em sintonia com marcas das quais nos consideramos verdadeiros parceiros. Ter taxas de ocupação com níveis de pré-pandemia, nos 99%, representa para nós um balanço muito positivo daquilo que foi o trabalho desenvolvido ao longo de 2021. Estes valores devem-se, não só ao número de novas aberturas, mas também às renovações contratuais que temos vindo a celebrar. Esperamos continuar neste caminho de recuperação do setor ao longo de 2022".

A Nhood Portugal, plataforma global de soluções imobiliárias em projetos de uso misto com foco no triplo impacto positivo, tem como propósito criar, revitalizar e transformar ativos imobiliários, bairros e cidades, contribuindo para uma nova visão urbana e para a evolução dos novos modos de vida, sob o conceito da Cidade dos 15 Minutos. Na sua estratégia a cinco anos para Portugal, a Nhood tem previstos projetos em mais de 15 localizações de norte a sul, com um plano de gestão de investimento dos seus clientes de mais de 500 milhões de euros divididos em diferentes áreas, como retalho comercial, escritórios, residencial, entre outros.