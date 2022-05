Novo corner Labrador no El Corte Inglés

O proudly made in Portugal presente em mais um espaço na capital.





Já abriu o novo corner da Labrador no El Corte Inglés de Lisboa.





Presente nos armários dos homens portugueses há três décadas, a Labrador é uma marca dedicada a quem procura uma qualidade excecional, aliada a um estilo clássico, elegante e intemporal. O proudly made in Portugal é cada vez mais aclamado, e a Labrador é, sem dúvida, a marca de eleição neste mercado, dando primazia à arte de bem-vestir.





A marca tem tido um crescimento verdadeiramente notável: +45% em 2021 face a 2020. Neste contexto, a abertura de novos espaços Labrador em Portugal faz todo o sentido. É o caso da abertura de mais um espaço na capital, no El Corte Inglés, com um corner no piso 2, na secção de moda masculina.





Nas palavras de José Luís Pinto Basto, CEO da Labrador, "A parceria com o El Corte Inglés faz todo o sentido para uma marca como a Labrador, sendo que a conotação premium está também na alma do El Corte Inglés, bem como na alma da nossa marca e na criação de todas as nossas peças. Este novo corner pretende aproximar-nos ainda mais dos nossos clientes, dando-lhes a oportunidade de ter mais um serviço personalizado e de excelência na cidade de Lisboa."





Neste novo espaço, os serviços de alfaiataria Labrador continuam ao dispor dos clientes, como habitualmente, e estará disponível uma gama alargada dos produtos da marca.





O novo corner, cujo projecto foi conduzido pela arquitecta Margarida Moura, do Studio Astolfi, contará com uma instalação artística da Joana Astolfi, que renova a sua parceria com a marca, neste que é o segundo capítulo de uma história de sucesso na criação dos espaços Labrador. Alinhado com a imagem da flagship Labrador nas Amoreiras, este é um casamento perfeito em que o "sentir-se em casa" dá o mote para a criação de espaços intimistas muito procurado e privilegiado por parte dos clientes Labrador.