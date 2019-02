A Phone House acaba de anunciar a nomeação de Pedro Brehm como novo Diretor Geral da Phone House Portugal. Tendo exercido funções sempre ligadas ao sector do retalho e do mercado das Tecnologias de Informação, Pedro Brehm é um profissional com mais de 20 anos de experiência que irá assumir no seu novo cargo a principal responsabilidade de liderar a estratégia de inovação e crescimento da Phone House em Portugal contribuindo para o crescimento da companhia, otimização de processos de transformação necessários para potenciar o desenvolvimento e crescimento planeados, reforçando o posicionamento a Phone House como empresa e marca de referência, líder no retalho especializado de telecomunicações e multimédia.

O executivo transita da Hard Discount Panamá, onde assumia o cargo de CEO e Diretor Geral, desde janeiro de 2015. Anteriormente trabalhou no grupo Media Saturn Hplding Portugal no período de 2003 a 2011, com o cargo de Country Managing Director e Member of the Executive Board onde iniciou as operacões em Portugal desde a primeira hora.





Pedro Brehm é MBA e DBA pela European University Montreaux e ao longo do tempo realizou várias formações complementares, das quais se destacam vários Exective Courses no IMD e INSEAD. Pedro Brehm alia a sua experiência profissional à atividade docente que efetua como guest speaker em várias Universidades, nomeadamente Berkeley University California.





Sobre a Phone House:





A Phone House Portugal é o retalhista especializado em telecomunicações, adquirida em 2015 pela Digital Place, uma empresa portuguesa dos mesmos accionistas das empresas TLCI, MMCI, e Mobile World, com cerca de 100 lojas multi-operador em que 30 lojas operam em modo de Franchising. Para além destas lojas, a Phone House opera igualmente o retalho de 2 insígnias de referência no mercado, 6 lojas Samsung e 1 loja Huawei, marcando assim uma forte presença em todo o território continental e ilhas.





As lojas Phone House Portugal diferenciam-se pela excelência no atendimento especialista. Focadas no mercado de smartphones e em serviços de operadores, com soluções integradas para clientes pessoais, residenciais e empresariais. Prestamos serviço no pós-venda e apoio ao cliente, tendo sempre como objectivo, encontrar as melhores soluções adaptadas a cada consumidor e focados para oferecer uma experiência em loja, de total satisfação aos clientes e às suas expectativas.

Pedro Brehm aceitou o desafio lançado pela Phone House expressando estar "muito entusiasmado pela oportunidade de poder colocar o vasto portfólio da Phone House ao serviço dos clientes portugueses, através de serviços e ofertas inovadoras em colaboração com os parceiros, sempre com o objetivo de manter a nossa liderança e criando oportunidades inovadoras que venham a surpreender as práticas comuns de retalho de telecomunicações".