Novo MG4 Electric Xpower com motor duplo e mais diversão

A lendária marca de automóveis MG orgulha-se de apresentar o inovador MG4 Electric XPOWER, o primeiro GTI elétrico e um marco na evolução da condução automóvel. Este novo modelo foi cuidadosamente concebido para elevar a experiência de condução a níveis sem precedentes, incorporando um sistema de propulsão duplo com motores dedicados às rodas dianteiras e traseiras, atingindo uma potência máxima de 320 kW (435 CV) para proporcionar um desempenho excecional e uma dose extra de diversão ao volante.

Com uma abordagem moderna e europeia, a MG reafirma o seu compromisso em revolucionar o mercado automóvel português, tornando a condução elétrica acessível a todos. O MG4 Electric XPOWER, uma evolução do compacto, ágil e inteligente MG4 100% Elétrico, apresenta um inovador sistema Dual Motor, distribuindo a tração de forma equilibrada entre os eixos dianteiro e traseiro, resultando numa potência máxima de 320 kW e um torque máximo de 600 Nm.

Impulsionado pela busca pela excelência, o MG4 Electric XPOWER é capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,8 segundos no modo Sport, oferecendo uma autonomia elétrica de até 385 km (WLTP) para permitir que os condutores planejem as suas viagens com total tranquilidade. Além disso, o carregamento de corrente contínua (DC) atinge até 140 kW, proporcionando uma experiência de carregamento eficiente e rápida.

Unindo estilo e desempenho de maneira sublime, o MG4 Electric XPOWER destaca-se com detalhes em Eco-Alcantara®, conferindo uma sensação única de exclusividade e classe. Inspirado pelo espírito do lendário MGB de 1962, esta versão potente apresenta-se com uma cor exclusiva, o Hunter Green, harmonizando perfeitamente com pinças desportivas e elegantes jantes de 18", que não só aprimoram o desempenho, mas também acrescentam um toque de sofisticação.

O design vibrante e a expressão de energia livre na estrada associada ao MG4 atingem novos patamares com a versão XPOWER, redefinindo os padrões de inovação e elegância.

O MG4 Electric XPOWER está disponível a partir de 44.090€, consolidando-se como uma opção acessível para aqueles que procuram a combinação perfeita entre desempenho, estilo e eficiência energética. Experimente a revolução da condução elétrica com a MG, uma tradição de excelência automóvel reinventada para o futuro.