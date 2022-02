novobanco cria “Espaços Comunidade” para apoiar iniciativas locais

No dia 24 de fevereiro, no balcão master de Faro, vai ser realizada a primeira iniciativa de temática cultural, onde será apresentada a obra "A Torre de Babel", presente no museu de Faro.

O programa de iniciativas pode ser consultado no site do novobanco

O novobanco acaba de criar um novo conceito de espaço dentro dos seus novos balcões master - os "Espaços Comunidade" - que têm por missão promover e apoiar iniciativas, projetos, negócios ou instituições da região onde estão implantados.





Neste momento, o novobanco possui já 10 balcões master "Espaços Comunidade", em Lisboa, Porto, Cascais, Leiria, Faro, Coimbra, Viseu, Braga, Évora e Setúbal. Nos próximos meses os Espaços Comunidade serão alargados a mais quatro grande cidades do país.





Com este projeto, o banco não só está a apoiar e a promover os seus parceiros, a ajudar a potenciar negócios e projetos locais na sua expansão, fortalecendo a relação com os seus atuais clientes e potenciando a captação de novos mas reforça, ao mesmo tempo, o seu compromisso de apoio à economia e afirma a sua personalidade, assente na portugalidade, proximidade, parceria e profissionalismo.





Neste contexto e já no dia 24 de fevereiro, vai ser realizada a primeira iniciativa de temática cultural no "Espaço Comunidade | Faro", no âmbito do projeto novobanco Cultura, onde será apresentada a obra "A Torre de Babel", uma admirável pintura seiscentista, da escola Flamenga, permanentemente exposta no Museu de Faro.





A apresentação da obra, a realizar no "Espaço Comunidade | Faro" do novobanco (R. Dr. Francisco Gomes, às 17h00, será liderada pelo Diretor do Museu de Faro. No final haverá também a oportunidade de falar com a equipa do novobanco Cultura que dinamiza o projeto "Arte e Cultura partilham-se".





As iniciativas e projetos promovidos nestes espaços são de cariz local ou regional, têm interesse para a comunidade local e alinham com os valores, princípios e personalidade do novobanco ou os seus projetos e objetivos em termos de sustentabilidade, transformação, digitalização, entre outros. Para o efeito, foram definidas diferentes tipologias de eventos onde se podem enquadrar as apresentações e exposição de projetos/ produtos/ serviços dos nossos parceiros: Economia local e regional, cultura, literacia financeira e educação ou responsabilidade social.





A programação de eventos do mês de março já se encontra bastante preenchida, contando com a apresentação e exposição de peças de cerâmica do projeto "Caminhos de Barro", da Santa Casa da Misericórdia Cascais / ATL Galiza, no Espaço Comunidade | Cascais; uma apresentação da Locarent sobre "Que futuro está reservado para a mobilidade automóvel", no Espaço Comunidade | Leiria; reuniões sobre o PRR, no Espaço Comunidade | Av. República em Lisboa; Como criar um jardim sustentável em casa, com a apresentação da IHT - Innovative Home Technology – Cgarden, no Espaço Comunidade | Coimbra e uma aula prática sobre estratégias e abordagens a clientes e CRM aos alunos da Universidade de Coimbra, também no mesmo espaço. Esta agenda pode ser acompanhada no site do novobanco e nas suas redes sociais.