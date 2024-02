O novo portal do cliente do Grupo Your

Com a nova plataforma consegue aceder a todos os dados essenciais da sua empresa, a qualquer hora, em qualquer lugar. O Grupo Your aposta na inovação para reforçar a proximidade e excelência no serviço junto do cliente. Este portal pretende criar maior proximidade na relação entre cliente e contabilista, garantindo um acesso prático e em tempo real à informação de negócio. Apoia ainda a transformação digital das empresas, a desmaterialização dos processos e oferecer proximidade e informação aos clientes.

Com a crescente vontade de estar cada vez mais próximo dos clientes, o Grupo Your anuncia o lançamento de uma nova plataforma, o Portal do Cliente, desenvolvido com o objetivo de otimizar a eficiência, a fluidez e a transparência nas operações dos seus clientes e parceiros.

Assente na transparência e proximidade, o Portal permite que o cliente tenha acesso imediato a todos os documentos contabilísticos, de gestão e de processamento salarial da sua empresa, permitindo ainda a consulta dessa atividade e o download de todos os documentos a qualquer dia e a qualquer hora, de forma prática e imediata.

A relação entre contabilista e cliente fica assim muito mais fácil, respondendo às necessidades de ambos através das funcionalidades diferenciadoras desta interface única no mercado.

Uma das principais vantagens do Portal é a flexibilidade na estrutura da área de cliente, que permite a inclusão de novas áreas e documentos, por forma a dar total resposta às necessidades individuais de cada cliente.

Toda a informação contabilística, fiscal, de recursos humanos e de gestão global da empresa-cliente, é de fácil acesso, traduzindo-se maior controlo e análise da evolução do negócio dos clientes, permitindo ganhos de eficiência e reforço da sustentabilidade.

"A relação de confiança e proximidade com os clientes são os princípios que regem a nossa ação. Desenvolvemos um serviço altamente atrativo e inovador no mercado, que pretendemos que seja utilizado para ajudar no crescimento dos negócios dos nossos clientes; assim, serão desenvolvidas ações de formação sobre como o Portal, de forma a potencializar as oportunidades que o mesmo oferece", elucida Pedro Flores, CO-CEO da Your Finance.

"Num cenário onde o digital tem uma crescente importância, reconhecemos a necessidade da obtenção da gestão da informação com a maior facilidade e rapidez possíveis. Foi, pois, neste sentido que desenvolvemos esta plataforma digital, diferenciadora, inovadora e extremamente atrativa, orientada pelos princípios da transparência e da proximidade ao cliente, tornando-se um fator diferenciador no mercado onde atuamos", acrescenta Miguel Salema Garção, Chief Marketing & Sales Officer do Grupo Your.