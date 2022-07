OPTIVISÃO Gaia abre totalmente renovada

Optivisão Gaia localizada no Gaia Shopping reabriu em Julho, totalmente reformulada com base no mais recente conceito de loja daquela que é a maior rede de óticas do país, com 279 pontos de venda, um volume de vendas global de 79,5 milhões de euros e 14% de quota de mercado.

Com forte componente digital e equipamentos high tech, desde a zona de espera ao gabinete de exames visuais e à área de atendimento em ótica, na qual customizar à centésima de dioptria e prevenir a saúde ocular, são as palavras de ordem.

O novo espaço de 200M2 inclui equipamento de rastreio individual adequado para o entretenimento dos mais pequenos, além de uma área de experimentação e seleção de armações em espelho virtual.





"Proporcionar um serviço de saúde visual inovador, desde o diagnóstico à oficina para otimizar o atendimento e melhorar a experiência da visita do cliente à loja" é o grande objetivo desde projeto que foi beber à fonte de inspiração da loja bandeira do Grupo Optivisão, refere André Brodheim.

Trata-se de um conceito que fomenta a transparência, com uma área totalmente visível do exterior, semiaberta com grande destaque na área de exposição de lentes oftálmicas, na medição e parametrização de distância Naso pupilar e na experimentação e seleção de armações.