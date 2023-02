Pela primeira vez, uma marca portuguesa é distinguida na maior feira de retalho do mundo

Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau ganha cobiçado prémio internacional





A EuroShop Retail Trade Fair é a maior feira internacional de retalho, que este ano decorre de 26 de fevereiro a 2 de março, em Düsseldorf, na Alemanha. Com mais de 1.800 expositores de 55 países, este é o evento por excelência onde são apresentadas as últimas tendências e soluções de retalho, em mais de 100.000 m² em 16 pavilhões de exibição.





Como parte da Euroshop, a EHI Retail Institute e a Messe Düsseldorf GmbH homenageiam os melhores conceitos de loja do mundo, desde 2008. Este ano a cerimónia Euroshop Retail Design Awards decorreu a 26 de fevereiro e destacou os melhores conceitos de design de loja do mundo em 5 diferentes categorias: Hospitality, Sustainability, Digital, Food e Fashion & Lifestyle. Estavam inscritos 103 projetos de 31 países, dos quais 42 chegaram à seleção final do júri. Os critérios de seleção basearam-se em conceitos de loja holísticos e convincentes que incorporem uma combinação perfeita de design de interiores (cores, materiais e iluminação), arquitetura e visual merchandising.





Apenas cinco lojas de todo o mundo receberam o cobiçado prémio, um por categoria. A Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau de Vila Nova de Gaia convenceu o júri e recebeu o Euroshop Retail Design Award na categoria de Hospitality, tendo sido a primeira e única marca portuguesa alguma vez premiada neste certame desde a sua primeira edição, em 2008. De acordo com a organização, a Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau impressionou o júri pelo "conceito global da loja, pela integração de um órgão de tubos do Séc. XIX ao serviço de um espaço comercial que serve de cenário para uma experiência de consumo incomum, pelas cores vermelho e dourado dominantes e pelo lustre que completa o magnífico ambiente".





Na manhã de 27 de fevereiro, os 5 vencedores foram convidados a apresentar o conceito no palco da feira perante uma plateia de participantes, dando a oportunidade a esta marca portuguesa de explicar a inspiração e o propósito que está na sua origem: homenagear os pastores da Serra da Estrela.