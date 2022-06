Pensador: maior site de frases e citações ganha nova imagem

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após 17 anos no mercado, o Pensador passou por um processo de rebranding.





A nova imagem do mais popular site de citações em língua portuguesa pode ser vista já a partir desta semana.





Com mais de 1 milhão de visitas diárias, e mais de 2 milhões de frases e citações registadas, o Pensador sustenta o título de maior site de citações no nosso idioma.





Produzido em Portugal pela 7Graus, tecnológica 100% nacional, o site recebe agora o seu primeiro rebranding em quase 18 anos de existência.





Nova imagem





A mudança na marca não será profunda, nem deverá afetar as características que mantêm o vínculo com o público mais fiel.





Durante o processo de estudo de design, a equipa da 7Graus realizou alguns testes com diferentes versões de logo. O resultado foi que a maior parte do público reagiu mal às alterações que promoviam uma ruptura com a atual marca.





Para Paulo Stenzel, head of marketing da 7Graus, "sempre que se propôs uma grande alteração, as pessoas deixaram de reconhecer o Pensador. Com base nestes dados, a opção foi por realizar um refresh à marca, mas mantendo sempre a estrutura reconhecível".





As melhorias na interface do site seguiram a mesma lógica: reformular sem alterar a essência. Ilustrações e fotos dos autores também passaram pelo mesmo lifting.





Para Paulo Stenzel, "Os utilizadores do site vão encontrar um ambiente um pouco mais leve, mais equilibrado, com mais harmonia".





Para além das mudanças nos aspectos visuais, a 7Graus tem planeados novos recursos para o site que deverão ser implementados nos próximos meses. De acordo com o head of marketing da 7Graus, "esta foi apenas a primeira de muitas melhorias pelas quais o Pensador ainda vai passar. Vamos introduzir algumas ferramentas para ajudar o nosso público, além de garantir ainda mais a qualidade do conteúdo".





O rebranding, totalmente desenvolvido pela equipa interna da 7Graus, também terá impacto na newsletter que possui mais de 120 mil subscritores. Junto do aspecto visual, também o conteúdo do site está a passar por uma série de intervenções para melhoria qualitativa.





Estatísticas do Pensador





Se o Pensador fosse um livro, teria 163.000 páginas, o equivalente a 362 exemplares de O Senhor dos Anéis - A Irmandade do Anel;





O tempo médio consumido por todos os visitantes do site Pensador, em apenas um mês, equivale a 87 anos;





O público mensal do Pensador é o equivalente a quase três vezes a população total de Portugal.





Sobre a 7Graus





A 7Graus é uma empresa tecnológica portuguesa especializada na criação e distribuição de conteúdos gratuitos que ajudam a melhorar a vida das pessoas. A empresa mantém mais de 60 sites, produzidos em 3 idiomas e populares em mais de uma dezena de países. Para além do Pensador, outras marcas populares da empresa incluem: Calendarr.com, 4Gnews.pt, Sinonimos.com.br, Dicio.com.br – este último o dicionário online de português mais consultado no mundo.