O Placard.pt marcará presença relevante tanto no site oficial, como nas várias plataformas digitais do Benfica, sendo que ambas as entidades têm previstas diversas ações conjuntas ao nível da promoção e publicidade.

Para Miguel Bento, Diretor Comercial e Marketing do Benfica, "trata-se de uma parceria com uma empresa de referência no sector das apostas desportivas. Esta parceria irá gerar muitas sinergias, nomeadamente na vertente digital, das quais os nossos Sócios e adeptos poderão beneficiar".





Para Paulo Mateus Calado, Vice-Presidente Executivo da SAS Apostas Sociais, "esta parceria reflete a aposta de Placard.pt no futebol nacional. Tanto o Placard.pt como o Sport Lisboa e Benfica são marcas que primam por valores de confiança e proximidade, e por isso, esta associação é sem dúvida uma mais-valia para os nossos clientes e para os adeptos do clube".





Placard.pt





Placard.pt é uma marca 100% portuguesa, detida pela SAS Apostas Sociais, Jogos e Apostas Online S.A., uma Sociedade Comercial que tem como acionistas a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a União das Misericórdias Portuguesas, a Fundação Montepio Geral, a Cáritas Portuguesa e a ACAPO.





Placard.pt permite aos utilizadores apostarem através de uma plataforma online, disponível em www.placard.pt ou através da respetiva app móvel. Em Placard.pt estão disponíveis até 22 modalidades desportivas, entre elas o futebol, o basquetebol, o ténis ou o hóquei no gelo, e os utilizadores têm a oportunidade de apostar numa grande variedade de mercados, sendo que estes vão desde os mais tradicionais como o 1x2 aos mais elaborados como o Handicap.





Sport Lisboa e Benfica





Fundado em 1904, o Benfica é o clube com mais conquistas no futebol em Portugal e dos mais titulados na Europa, com mais de 80 troféus oficiais, o último dos quais conquistado em 2019, o 37º Campeonato Nacional. O clube é reconhecido pela sua capacidade de desenvolver e projetar grandes jogadores para o patamar mundial.





O Benfica é um clube eclético com cerca de 30 modalidades para além do futebol. Conta com mais de 700 troféus coletivos conquistados, incluindo a UEFA Futsal Cup e a Liga Europeia de Hóquei em Patins. É um dos clubes com mais Sócios no mundo, com mais de 230.000 Sócios.

Os sócios e adeptos do clube terão ainda a oportunidade de participar nas ativações de marca que o Placard.pt irá promover nas imediações do Estádio da Luz ao longo da época.