Politécnico de Portalegre com apoio para investimentos em eficiência energética

Os quatro projetos de melhoria da eficiência energética, candidatados pelo Politécnico de Portalegre a financiamento através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), receberam luz verde para avançar.



A dotação financeira atribuída supera os dois milhões e quatrocentos mil euros (valor ao qual acresce o IVA) e enquadra-se no âmbito do Investimento TC-C13-i02 – Eficiência Energética em Edifícios da Administração Pública Central.



O objetivo é implementar melhorias significativas, com impactes não só nos consumos de energia e consequentes benefícios económicos e ambientais, como no bem-estar da comunidade académica, dado que é expectável o aumento do conforto térmico nos edifícios abrangidos.



Os projetos aprovados visam intervenções diferenciadas no edifício 1 do Campus, na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, na Escola Superior Agrária de Elvas e na Residência e Cantina de Elvas.



Estão previstas medidas tais como: instalação de centrais fotovoltaicas e sistemas de gestão de energia para controlar os consumos; substituição de portas e janelas por outras de melhor comportamento térmico e troca das lâmpadas atuais por lâmpadas LED. Todos os sistemas de climatização serão substituídos, nos edifícios indicados, por equipamentos de elevada eficiência energética.