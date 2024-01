Portella da Villa na fase final de vendas do Projeto Jacarandá II

O empreendimento "Portela da Villa Original Selection", localizado em Torres Vedras, acaba de anunciar que encontra-se na recta final de comercialização, com apenas 5 unidades disponíveis para venda, as tipologias T2 e T3 do projeto Jacarandá II. A título de exemplo, um T2 com 80 m2 custará cerca de 240 mil euros. O novo projeto contará com todas as comodidades necessárias a um estilo de vida moderno, oferecendo áreas generosas, estacionamento privado, varandas e terraços para desfrutar do ar puro e da natureza.

Para George Bou Jaoude, Director Geral da Leap Assets empresa promotora do empreendimento Portela da Villa, "este projeto afirma-se como uma solução para os desafios que o país enfrenta no acesso à habitação, marcados pela escassez de uma oferta adequada à capacidade financeira das famílias de classe média. Assim, a oferta de um produto habitacional que proporcione, simultaneamente, qualidade de vida em termos de conforto, segurança, sustentabilidade e mobilidade, a preços e financiamentos ajustados aos rendimentos das famílias portuguesas, é o que pretendemos com o projeto Jacarandá II".

A localização estratégica e privilegiada do empreendimento Portela da Villa garante uma qualidade de acessibilidade inigualável. Situado na saída 9 da A8, conta com excelentes acessos rodoviários quer para Lisboa quer para outros pontos da região Oeste e de todo o país. Estas acessibilidades permitem chegar à capital em cerca de 30 minutos. Outras das grandes mais-valias deste empreendimento é a sua proximidade à Escola Internacional de Torres Vedras, um forte atrativo para todas as famílias que valorizam uma educação de excelência para os seus filhos.

Entre as valências que o empreendimento visa disponibilizar contam-se um jardim público com quiosque e esplanada, zonas de lazer e bem-estar com uma pista de fitness, uma horta comunitária e uma área de barbecue e piquenique. As comodidades de conveniência previstas incluem áreas de apoio para animais de estimação, tratamento dos resíduos e mobilidade.

O empreendimento Portela da Villa contempla o desenvolvimento de cerca de 800 a 1.000 fogos entre moradias e apartamentos, numa área bruta de construção acima do solo de aproximadamente 140.000 m2, e onde estão previstas também zonas de retalho a complementar a área residencial. No total, após o desenvolvimento de todo o imobiliário residencial, a Portela da Villa terá capacidade para fixar cerca de 3.000 residentes, criando uma comunidade integrada no seio da Região Oeste.

Finalmente, a Região de Torres Vedras encontra-se num período de crescimento notável, impulsionada por avanços de grandes infraestruturas , como a construção do Hospital do Oeste, a criação e eletrificação da linha ferroviária entre Torres-Vedras e Lisboa, além da conexão da A8 com as praia do Oeste. Estes desenvolvimentos destacam o progresso e o potencial de expansão nesta região.