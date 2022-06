Preço das casas em Portugal subiu 0,5% em maio

Os preços das casas em Portugal subiram 0,5% em maio face ao mês anterior. Segundo o índice de preços do idealista, comprar casa tinha um custo de 2.360 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de maio deste ano, tendo em conta o valor mediano. Já em relação à variação trimestral e anual, os preços subiram 1,1% e 7,3%, respetivamente.

Cidades capitais de distrito





Os preços das casas em maio subiram em 14 capitais de distrito, com Braga (4,3%) e Viseu (4,1%) a liderarem a lista. Seguem-se Beja (3,4%), Ponta Delgada (3,3%), Aveiro (3,3%), Setúbal (2,7%), Santarém (1,7%), Funchal (1,6%), Faro (1,6%), Viana do Castelo (1,5%), Leiria (1,1%), Bragança (1%), Portalegre (0,8%) e Vila Real (0,7%). Por outro lado, os preços desceram na Guarda (-10,2%), Évora (-4,2%), Coimbra (-3,5%), Castelo Branco (-1%), Lisboa (-0,7%) e Porto (-0,3%).

Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro comprar casa: 5.011 euros/m2. Porto (3.057 euros/m2) e Funchal (2.308 euros/m2) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente. Seguem-se Aveiro (2.275 euros/m2), Faro (2.247 euros/m2), Setúbal (1.895 euros/m2), Évora (1.662 euros/m2), Coimbra (1.571 euros/m2), Braga (1.440 euros/m2), Ponta Delgada (1.409 euros/m2), Viana do Castelo (1.325 euros/m2). Já as cidades mais económicas são Portalegre (624 euros/m2), Guarda (723 euros/m2), Castelo Branco (755 euros/m2), Bragança (803 euros/m2), Santarém (860 euros/m2), Beja (880 euros/m2), Vila Real (1.084 euros/m2), Leiria (1.198 euros/m2) e Viseu (1.271 euros/m2).

Distritos/ilhas





As maiores subidas de preços tiveram lugar em Portalegre (5,2%), ilha de São Miguel (5,1%), Aveiro (3,6%), Braga (3,4%), Santarém (2,7%), Viseu (2,6%), ilha de Porto Santo (2,5%), Setúbal (1,7%), Leiria (1,6%), Viana do Castelo (1,3%), Faro (1,2%), ilha Terceira (1,2%), ilha do Faial (1,1%), Lisboa (0,8%), Beja (0,8%) e ilha da Madeira (0,3%). Por outro lado, os preços desceram na ilha de São Jorge (-7,1%), Évora (-6,7%), ilha de Santa Maria (-6,1%), Guarda (-2,7%), ilha do Pico (-2,2%), Vila Real (-1,1%), Coimbra (-0,2%), Porto (-0,2%) e Castelo Branco (-0,2%). Os preços em Bragança mantiveram-se inalterados durante o mês de maio.

De referir que o ranking dos distritos mais caros para comprar casa é liderado por Lisboa (3.803 euros/m2), seguido por Faro (2.744 euros/m2), Porto (2.325 euros/m2), ilha da Madeira (2.082 euros/m2), Setúbal (2.063 euros/m2), Aveiro (1.520 euros/m2), ilha de Porto Santo (1.500 euros/m2), Leiria (1.341 euros/m2), Braga (1.334 euros/m2), ilha de São Miguel (1.253 euros/m2), ilha de Santa Maria (1.246 euros/m2), Coimbra (1.214 euros/m2), Viana do Castelo (1.116 euros/m2), Évora (1.046 euros/m2) e ilha do Pico (1.012 euros/m2).

Os preços mais económicos encontram-se em Portalegre (612 euros/m2), Guarda (666 euros/m2), Castelo Branco (707 euros/m2), Bragança (785 euros/m2), Beja (833 euros/m2), Vila Real (867 euros/m2), Santarém (895 euros/m2), Viseu (911 euros/m2), ilha do Faial (916 euros/m2), ilha Terceira (943 euros/m2) e ilha de São Jorge (949 euros/m2).

Regiões





Durante o mês de maio, os preços das casas subiram em todas as regiões do país menos no Norte onde os preços desceram -0,3%. A liderar as subidas, encontra-se a Região Autónoma dos Açores (3,7%) seguida pelo Alentejo (3,2%) e Centro (1,7%). Segue-se o Algarve (1,2%), a Área Metropolitana de Lisboa (1%) e a Região Autónoma da Madeira (0,3%).

A Área Metropolitana de Lisboa, com 3.414 euros/m2, continua a ser a região mais cara para adquirir habitação, seguida pelo Algarve (2.744 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (2.068 euros/m2) e Norte (1.957 euros/m2). Do lado oposto da tabela encontram-se a Região Autónoma dos Açores (1.149 euros/m2), o Alentejo (1.186 euros/m2) e Centro (1.237 euros/m2) que são as regiões mais baratas para comprar casa.

Índice de preços imobiliários do idealista





Para a realização do índice de preços imobiliários do idealista, são analisados ??os preços de oferta (com base nos metros quadrados construídos) publicados pelos anunciantes do idealista. São eliminados da estatística anúncios atípicos e com preços fora de mercado.





Incluímos ainda a tipologia "moradias unifamiliares" e descartamos todos os anúncios que se encontram na nossa base de dados e que estão há algum tempo sem qualquer tipo de interação pelos utilizadores. O resultado final é obtido através da mediana de todos os anúncios válidos de cada mercado.

O relatório completo encontra-se em: