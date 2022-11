Quase 20% das casas em Portugal demoram menos de um dia a ser alugadas

Um estudo do Idealista mostra que 19% das casas arrendadas através da plataforma em outubro estiveram menos de um dia no mercado. A conclusão surge numa altura em que alugar casa pode ser um verdadeiro problema em várias cidades do país.



Leia Também Preço das casas em Portugal subiu 0,5% em maio

O preço tem impacto na velocidade a que as casas "desaparecem", sendo que, detalha o relatório, 28% das casas arrendadas em menos de 24 horas custavam menos de 750 euros por mês. Olhando para a fasquia das casas entre os 750 e o mil euros, a percentagem desce para os 22%, e entre os mil e os 1500 euros para os 11%.No universo dos "arrendamentos mais acessíveis", Faro concentra a maior percentagem de casas arrendadas em menos de um dia (50%), seguindo-se Lisboa (47%) e Braga (45%).Já por cidade, é em Braga onde, total do arrendamento, existe a mais elevada percentagem de casas arrendadas em menos de um dia: 24%."Segue-se Lisboa (18%), Coimbra (17%), Setúbal (17%) e Aveiro (17%). No Porto, 13% das casas foram arrendadas em menos de um dia e, em Faro, 12% esteve menos de 24 horas no mercado", acrescenta a empresa num comunicado enviado às redações.



A percentagem de "arrendamentos expresso" vai reduzindo à medida que os intervalos de preço sobem, sendo que Lisboa lidera nas casas com preços entre 750 e mil euros: 26% das casas entre esse valor foram arrendadas em menos de um dia na capital portuguesa. "Segue-se Braga, com 21%, Porto, 20%, Setúbal, 18%, Aveiro, 17%, Faro e Coimbra, ambas com 12%", detalha o Idealista.