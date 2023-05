Primeira fase do Campo Novo arranca com 50% de vendas

Portugueses representam 85% das vendas da 1ª fase do projeto.

Apresentado em outubro de 2022, o Campo Novo arrancou com as obras da primeira fase no final de janeiro deste ano, estando em construção dois blocos de apartamentos, um de escritórios e toda a alameda comercial que vai servir as necessidades de moradores e dos utilizadores dos escritórios.

O desenvolvimento do novo bairro central de Lisboa é da responsabilidade da Norfin Serviços e tem investimento, na sua maioria, do fundo norte-americano King Street Capital Management. Nesta fase, a parte residencial contempla a construção de 135 fogos, comercializados faseadamente, sendo que cerca de metade está já vendida ou em processo de conclusão do negócio. Dos compradores, 85% são de nacionalidade portuguesa.

"Estamos muito satisfeitos com o ritmo das vendas. As expectativas eram elevadas e estão a confirmar-se, até porque o Campo Novo representa um novo conceito. Aqui falamos de um novo bairro, central e bem servido em termos de amenities e serviços, onde vão coabitar habitação, escritórios e retalho.", explica André Lobo, Manager da Norfin Serviços e responsável pelo projeto.

Com metade dos apartamentos já vendidos, os preços das unidades ainda disponíveis começam nos €472,5 mil. Em comum, todas as tipologias têm o facto de permitirem layouts internos flexíveis, por forma a responder às diferentes necessidades dos futuros residentes. Os apartamentos dispõem de jardins privativos, piscina, rooftop, salas de co-work, kids´ club, ginásio e acesso direto à zona comercial. A isto junta-se a promoção da mobilidade verde, com os novos moradores a terem à disposição lugares para carregamento de veículos elétricos e estacionamento para bicicletas, com acesso à ciclovia.

"Projetámos um novo bairro onde se privilegia a qualidade de vida, associada a uma nova forma de habitar e de viver", considera Miguel Saraiva, Diretor Executivo, Fundador e Arquiteto da Saraiva & Associados e responsável pelo projeto da área residencial, acrescentando que "o Campo Novo, apesar de tratar-se de um bairro novo, vai permitir a simbiose perfeita com os bairros existentes e mais tradicionais".

A conclusão da primeira fase de construção está prevista para o primeiro trimestre de 2025.





Com acesso direto a ciclovia, assim como às principais linhas de comboio e metro (HUB de transportes do Campo Grande: metro – linhas verde e amarela; autocarros urbanos e regionais), o novo bairro alfacinha está a apenas 10 minutos, de metro, do Marquês de Pombal, e a 20 minutos da Baixa-Chiado ou do rio Tejo. Está também próximo de parques de estacionamento, do aeroporto Humberto Delgado e beneficia de acesso direto aos principais eixos rodoviários.

"O Campo Novo beneficia de uma centralidade única e vem dar continuidade ao eixo principal da cidade, que começa na baixa de Lisboa e hoje termina no Campo Grande", acrescenta André Lobo.





Quando estiver totalmente concluído, o Campo Novo terá 80.000m2 de construção acima do solo, estando 30.300m2 destinados aos três condomínios residenciais (245 apartamentos de T1 a T4 e amplas varandas) e 37.600m2 aos quatro edifícios de escritórios, todos com o objetivo de obter a certificação Leed Gold, climatização eficiente gerida por zonas, luz natural e oferta completa de serviços. Todos os edifícios estarão interligados, ao centro, por uma península com zona de comércio de 12.100m2, composta por 18 lojas, 15 restaurantes, 7 quiosques e 1 supermercado. Além destes espaços, o Campo Novo contemplará uma área de jardins com 20.000m2 e mais de 2.200 lugares de estacionamento.