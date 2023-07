Priscila de Carvalho Serff é a nova Head of PR & Social Media da Brico Depôt Iberia

Priscila de Carvalho Serff foi recentemente nomeada Head of PR & Social Media da Brico Depôt Iberia, após três anos na empresa como Social Media Manager, no âmbito do plano de aceleração digital da empresa para o mercado português e espanhol.





Priscila conta com três anos de experiência na Brico Depôt, onde começou como responsável pela área de Social Media, Influence Marketing e Reputação Online. Fruto do seu trabalho nesta área, no ano passado, foi nomeada como "Inspiring Woman" no Women’s Talent Day 2022, de Equipas e Talento, pelo trabalho realizado na empresa no âmbito de temas como diversidade e inclusão. O seu marco principal é o projeto Construímos Melhor, que já está em marcha e que pretende criar espaços seguros para a comunidade LGBTI+ em contexto de local de trabalho, principalmente na área da bricolage e da construção. Priscila foi ainda responsável por ações pioneiras na área das redes sociais, como por exemplo, ter dado início à presença da marca no Tik Tok.





"A Brico Depôt deu-me a oportunidade de crescer enquanto profissional, numa empresa líder no sector, mas também com uma missão e valores bem claros. Temos os nossos objetivos muito bem definidos a nível de negócio, o que é a chave para se trabalhar a estratégia de comunicação. Começo uma nova etapa cheia de desafios, tanto em Portugal como em Espanha, com lançamentos e projetos-chave para a empresa, mas cheia de entusiasmo e com vontade de aprender e de colocar em prática todo o meu know-how", afirma Priscila de Carvalho Serff.