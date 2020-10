PSA Retail reinaugura históricas instalações Citroën Sacavém

Neste espaço encontra a tradição do melhor atendimento conjugada com a mais recente tecnologia, onde o digital predomina.





A presença própria no retalho automóvel foi desde sempre um elemento fundamental para o Grupo PSA, não só como o último elo da cadeia de distribuição das marcas do construtor, mas também como barómetro de mercado dos países onde se instala. Não sendo Portugal uma exceção, através da PSA Retail estão representadas as marcas Peugeot, Citroën, Opel e DS, que em 2019 venderam 5.030 viaturas novas nos cinco concessionários que estão situados em Faro, Setúbal, Sacavém, Carnaxide e Paço d’Arcos. Este mesmo dispositivo vendeu cerca de 3.900 viaturas usadas e quase 134.000 horas de trabalho nas oficinas. Uma equipa de 298 pessoas conseguiu um volume de negócios de 185 milhões de euros no qual se incluiu também uma estrutura de negócio de Peças e Acessórios, a Placa Distrigo, que em 2019 conseguiu um volume de faturação de 45 milhões de euros.

Com as cinco instalações renovadas, equipadas com a mais recente tecnologia de reparação automóvel e dispondo de equipas altamente qualificadas, a PSA Retail acaba de reinaugurar as mais históricas instalações da marca Citroën, no espaço de Sacavém. Agora com a nova imagem de marca pode encontrar a tradição do melhor atendimento com a mais recente tecnologia, num espaço onde o digital predomina e os clientes empresariais têm uma equipa dedicada, naquele que é o maior concessionário Citroën em Portugal.

Toda a área oficinal da instalação PSA Retail de Sacavém foi renovada e agora, além de viaturas Citroën, também as viaturas Peugeot e Opel podem ser ali intervencionadas.

Como novidade particularmente importante, o espaço PSA Retail de Sacavém acaba de inaugurar um concessionário da marca Opel. Um desafio que se pretende tornar referência para a marca germânica.

A importância dos comerciais ligeiros

Por causa da pandemia, a maioria das empresas adiou as suas compras e as renovações das frotas, no entanto, setores como a distribuição, tiveram de as reforçar, e nesse particular os veículos comerciais ligeiros, onde as nossas marcas são lideres, têm pesos muito importantes e, além disso, são produzidos na fábrica PSA de Mangualde, com um impacto positivo na economia e na sociedade portuguesa, particularmente importante neste período complexo.

Em relação às viaturas híbridas e elétricas têm uma crescente procura e não só pelos clientes empresariais. De facto, a preocupação ambiental é cada vez maior e os incentivos fiscais são relevantes. Porém, refira-se que os motores diesel e gasolina das viaturas fabricadas pelo Grupo PSA cumprem as emissões hoje exigidas pela União Europeia.

Três pilares para o futuro

No que diz respeito aos desafios para o futuro da PSA Retail são já os de hoje, concentrando-se em três pilares:

- Destaque para a digitalização de todo o processo de venda e da prestação dos serviços, que neste setor tem particularidades importantes;

- A eletrificação do parque e a gradual redução de emissões de CO2 são irreversíveis e aqui o Grupo PSA tem fortes investimentos e produtos hoje que já cumprem as exigências do amanhã;

- A qualidade de serviço manter-se-á como elemento diferenciador, pois a componente tecnológica exige competência profissional e por enquanto presença humana.

Na expetativa de que a segunda vaga da pandemia não tenha um efeito devastador na economia, nas empresas e famílias, a PSA Retail, com todos os meios de que agora dispõe e com as novidades produto que as marcas que representa planeiam, encara o futuro próximo com confiança.