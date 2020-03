Há mais de uma década que o mundo acompanha como os feitos de Cristiano Ronaldo (CR7) reescrevem a história do futebol. Cristiano habituou os amantes do desporto-rei, temporada após temporada, a bater novos recordes mundiais.

Este espaço do Record ganha uma nova vida com o apoio da Jeep. Neste canal, são abordados os marcos da carreira de Cristiano Ronaldo, proporcionando aos amantes do futebol a oportunidade de ter uma visão mais alargada sobre o craque: os prémios, os golos, os recordes, os marcos pessoais e a família Ronaldo são temas que estarão sempre em destaque no "Diário de CR7". "A nossa experiência mostra-nos que Cristiano Ronaldo desperta junto dos leitores um interesse idêntico ao dos grandes clubes portugueses. Ronaldo é muito mais do que um superdesportista; é uma figura transversal a toda a sociedade, com um gigantesco impacto na cultura popular atual. O apoio da Jeep, uma das mais prestigiadas marcas automóveis, faz ainda mais sentido: são dois enormes craques, cada um na sua área, de mão dada", diz Sérgio Krithinas, diretor adjunto do Record.





A Jeep associa-se agora, de forma exclusiva, a um canal em que o protagonista é a estrela da equipa que patrocina: a Juventus. Luís Domingues, diretor de marketing do grupo FCA, salienta a importância da ligação: "Este projeto, suportado num desportivo diário de referência como o Record, vai permitir aumentar a notoriedade da marca Jeep em Portugal." O diretor da FCA destaca a "ética de trabalho, o desempenho extraordinário e, claro, a enorme notoriedade" de Cristiano Ronaldo como fatores relevantes para a Jeep se associar ao Record nesta parceria.





José Frade, diretor comercial digital da Cofina, sublinha que "o canal CR7 é um dos projetos de maior sucesso do Record, com conteúdos editoriais de grande qualidade", e acrescenta que esta é uma forma "de associar positivamente a marca Jeep a conteúdos editoriais relevantes, criando uma parceria criativa entre o diário desportivo preferido dos portugueses e a FCA". José Frade refere que esta ligação "faz parte do esforço da Cofina para reinventar a publicidade, para criar novas oportunidades para as marcas se associarem a conteúdos interessantes que os consumidores realmente querem ler".

Atleta de alto desempenho, a superestrela portuguesa é um dos grandes "embaixadores" de Portugal, dentro e fora do campo. O interesse mediático que a figura de Cristiano Ronaldo suscita em todo o mundo faz com que o jornal Record acompanhe a vida e a carreira do craque com o lançamento do canal "Diário de CR7".