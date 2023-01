Saint-Gobain é Top Employer Global pelo 8º ano consecutivo

Só 15 empresas mundiais receberam esta distinção, que permite às organizações avaliar e melhorar o ambiente de trabalho.

Claire Pedini, Senior Vice President, Human Resources and Corporate Social Responsibility da Saint-Gobain, afirma: "Esta nova certificação ‘Top Employer Global’ recompensa todas as ações e compromissos implementados pela Saint-Gobain a nível mundial para ser um local de trabalho exemplar, onde o talento de todos é reconhecido e onde as equipas estão empenhadas. É a prova de que estamos a contribuir diariamente, como empregador responsável, para a construção de um mundo mais sustentável e inclusivo, de acordo com o nosso propósito ‘Making The World a Better Home’ e o nosso plano estratégico ‘Grow & Impact’.





A certificação comprova os esforços constantes das nossas equipas, particularmente de recursos humanos, para continuar a progredir e alcançar uma pontuação de 90% por parte dos colaboradores da Saint-Gobain, que dizem ter orgulho em trabalhar para a empresa. Esta conquista é o resultado de uma transformação cultural bem-sucedida, que tem como base a confiança, a colaboração e o empoderamento".





Entre os 20 critérios analisados pelo Top Employers Institute, a Saint-Gobain alcançou este ano progressos significativos em 15 deles, especificamente Sustentabilidade (+6,69%), Diversidade & Inclusão (+3,12%), RH Digital (+3,04%), Bem-estar (+2,79%) e Aquisição de Talento (+2,43%).





No que diz respeito a Portugal, a Saint-Gobain Portugal S.A. melhorou a sua performance em 8 dos critérios, mais significativamente em Sustentabilidade (+19%), Diversidade & Inclusão (+10%), Aquisição de Talento (+11%), Performance (+5%) e Onboarding (+4%). De referir, ainda, que a Certificação Top Employer é renovada pela Saint-Gobain Portugal S.A. pelo 5º ano consecutivo.





Em Portugal a Saint-Gobain está presente com marcas reconhecidas como sinónimos de inovação e qualidade como Glassdrive® ou Norton® paraos profissionais da Indústria, Climalit®, Isover, Leca®, Pam, Placo® ou Weber, para os profissionais da construção. A Saint-Gobain conta em Portugal com mais de 600 colaboradores, 13 empresas, 10 fábricas e ainda 1 centro de I+D (Aveiro).