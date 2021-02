Saint-Gobain lança solução que atua na purificação do ar

Produto que purifica o ar, transformando os contaminantes do ar interior em compostos inertes e não prejudiciais à saúde

Atenta às necessidades dos profissionais do setor da construção, a Saint-Gobain Portugal S.A., através da marca PLACO, apresenta ao mercado a 4PRO ACTIV’AIR. Este produto inovador, lançado sob o claim «Melhoramos o ar que respiras», caracteriza-se por converter os poluentes atmosféricos do ar interior em compostos inerentes e não prejudiciais à saúde.





A solução atua assim na purificação do ar, transformando os agentes contaminantes da atmosfera interior, tais como os COV (compostos orgânicos voláteis) e formaldeídos, presentes em praticamente todo o nosso quotidiano como madeiras, tintas, detergentes ou produtos de limpeza. Estes agentes contaminantes são responsáveis por dores de cabeça, náuseas, falta de concentração, irritação ocular, fadiga e complicações respiratórias.





A nova 4PRO ACTIV’AIR junta a diferenciadora placa 4PRO® com a tecnologia ACTIV’AIR® única e patenteada pela Saint-Gobain. Trata-se de uma solução que proporciona ao mais simples dos tetos falsos um acabamento perfeito causado pelos quatro bordos afinados com a purificação do ar através da tecnologia ACTIV’AIR.





Já presente em diversas gamas de produtos Saint-Gobain Placo, tais como a Rigitone® e Gyptone®, a solução permite um efeito eficaz e ensaiado, com duração de pelo menos 50 anos, sendo a tecnologia sem ponto de saturação e de efeito contínuo.





Reiterando o compromisso com a sustentabilidade dos seus produtos, a 4PRO ACTIV’AIR® da Saint-Gobain é 100% reciclável, um fator importante na construção sustentável e cada vez mais relevante nos requisitos e padrões de uma atividade que visa reduzir o impacto ambiental. A 4PRO ACTIV’AIR contribui com pontos para as cada vez mais requeridas certificações LEED, BREAM e Verde.