Sandro Cardoso é o novo administrador do Grupo Insparya

Sandro Cardoso é o novo Administrador e Diretor Comercial e de Marketing do Grupo Insparya, integrando o Conselho Executivo do Grupo co-fundado por Cristiano Ronaldo e Paulo Ramos.

Formado em Gestão pela Nova SBE, Sandro Cardoso conta com mais de 20 anos de experiência na área de marketing, comercial e por último direcçao geral, tendo passado por grandes grupos multinacionais. Iniciou a carreira na área das tecnologias, na TIMwe e na Vodafone, de onde transitou para a Danone onde chegou a responsável pela estratégia digital mundial de marcas de Nutrição Infantil, sediada na Holanda, e, posteriormente, foi Head of Digital Marketing na sede do Grupo, em Paris. Na L’Oréal, multinacional na qual ingressou há 7 anos como Diretor-Geral Adjunto da L’Oréal Cosmética Activa para mercados da Europa Ocidental, onde trabalhou inclusive em fusões e aquisições em mercados estratégicos. O seu regresso a Portugal surgiu como Diretor-Geral da atual L’Oréal Dermatological Beauty desde 2018, onde sempre procurou alcançar a liderança e fortalecer a imagem externa da companhia, através de fortes relações com parceiros locais.

No final de 2023, aceitou o desafio de fazer crescer aquele que considera ser um "projecto de saúde capilar que já é líder a nível Europeu" e que possui um "posicionamento altamente científico com forte inovação em robótica e biomédica", o Grupo Insparya.

Depois de doze anos a trabalhar marcas globais de Grande Consumo (Fast Moving Consuming Goods), quatro anos em Telecoms e três anos numa Digital Start-up, Sandro Cardoso confessa que ficou "fascinado com a ambição de um projecto que já será o mais inovador em Saúde Capilar na Europa e com um potencial enorme se for bem implementado noutras geografias do globo. Depois ter tido experiências profissionais em ambientes de start-ups e multinacionais, a Insparya representa um contexto de "high growth company", ou seja, a transição pós start-up com todos os desafios e oportunidades nos quais acredito que posso acrescentar valor".

Sobre o futuro do Grupo Insparya, o atual administrador revela que em 2032 o mercado da saúde capilar "poderá atingir os 30B€", pelo que acredita que "os Grupos Clínicos vencedores serão aqueles que tenham a capacidade de conciliar o vanguardismo tecnológico, as equipas clínicas mais bem preparadas e as melhores localizações. Neste âmbito não existirão muitas clínicas que consigam mostrar números tão significativos como o Grupo Insparya, fundado há 15 anos, já com mais de 60.000 pacientes operados e com uma taxa média de elevada satisfação acima dos 95%".

A experiência e o forte foco em investigação e a tecnologia única e exclusiva no mercado permitem à Insparya distanciar-se de outras práticas realizadas por empresas no ramo da saúde capilar, de acordo com o novo administrador. Para Sandro Cardoso, será muito difícil encontrar outros grupos clínicos que conjuguem estas 3 vertentes de uma forma tão sinérgica - como a Insparya - Tecnologia, Corpo Clínico e Localização - que serão o ponto de viragem para o Grupo no ramo, o que se irá traduzir no seu papel predominante nos próximos 15 anos.