Seminário – Desafios da Industria 4.0 em Portugal

Os percalços da evolução tecnológica no nosso tecido industrial vão estar em debate no Porto

O seminário "Desafios da Indústria 4.0 em Portugal", promovido pela Associação FRAUNHOFER Portugal Research, SANJOTEC - Associação Científica e Tecnológica e a INOVA-RIA – Associação de Empresas para Rede de Inovação em Aveiro, terá lugar no próximo dia 15 de Dezembro (quarta-feira), entre as 14h00 e as 18h15, no Edifício Porto Inova (Porto).





Este seminário insere-se no projecto i4.0 Lead the Digital Transformation, que por sua vez surge no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC) – Qualificação, cujo objetivo é fomentar a adoção de metodologias de indústria 4.0 nas PME portuguesas, em setores tradicionais e tecnológicos, de forma a potenciar a competitividade e a criação de valor (mais informação em www.leadthedigital.com). O projeto tem uma abrangência de intervenção na Região Norte e Centro (NUTS II).





Neste evento, serão abordadas com particular destaque as seguintes temáticas: Diferentes oportunidades e desafios para promover a transformação digital no setor industrial; Como as Tecnologias Avançadas da Produção estão a alterar os modelos de funcionamento, de trabalho e de negócio;As tendências de inovação no smart manufacturing; Oportunidades de financiamento na Indústria 4.0.





Terá espaço ainda a apresentação de cases study para evidenciar e disseminar perante os participantes as melhores práticas no processo de transformação digital das organizações, principalmente daquelas que operam na indústria transformadora e com média/alta intensidade em tecnologia.





Esta iniciativa irá encerrar com uma apresentação coordenada e estruturada das principais oportunidades de financiamento, que decorrem dos respetivos instrumentos comunitários para esse efeito, de forma a alavancar e acelerar as intenções de investimento das organizações.









Para inscrições (gratuitas, mas obrigatórias), programa e outras informações, aceda ao seguinte link . A organização irá garantir o distanciamento social entre os participantes, assegurando todas as medidas de higiene e segurança, motivo pelo qual o número de participantes (físicos) será limitado.

Este projeto é cofinanciado pelo Compete 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional.