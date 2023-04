Sentir Macau Sem Limites – Promoção de Macau em Lisboa

Sejam bem-vindos à exposição, de dia 15 a 22 de abril para conhecerem o que o Macau tem para oferecer.

Organizado pelo Gabinete de Turismo do Governo de Macau-China, o evento "Sentir Macau sem Limites - Promoção de Lisboa" está a decorrer até 22 de Abril na Praça do Comércio em Lisboa, das 14h às 21h.

Na cerimónia de abertura do evento, contou-se com a presença do Líder do Governo de Macau Ho Iat Seng, que visitou os stands das seis grandes empresas de Macau.

Além da exposição, este evento conta também com um espetáculo de Projection Mapping (espetáculo com efeitos de luz e sombra), que conta com quatro exibições por dia, com uma duração de cerca de 12 minutos, às 20h30, 21h, 21h30 e 22h.

Fica o convite para viajar e visitar Macau.