SGS PORTUGAL LIDERA UM DOS CONSÓRCIOS DE INOVAÇÃO DA REDE NACIONAL DE TEST BEDS

Com um investimento total de 3.796.975,81€, o projeto pretende criar as condições necessárias ao desenvolvimento e teste de novos produtos e serviços, com uma forte componente digital associada, de forma a acelerar a transformação digital do tecido empresarial português.





A SGS Portugal anuncia que é a entidade responsável pela liderança do consórcio de inovação "Collaborative Productization Network", na área da transformação digital, da Rede Nacional de Test Beds. Com um investimento total de 3.796.975,81€ e desenvolvido em co-parceria com a Ingredient Odissey (Entogreen) e FI Group Portugal, o projeto pretende criar as condições necessárias ao desenvolvimento e teste de novos produtos e serviços, com uma forte componente digital associada, de forma a acelerar a transformação digital das PME e startups portuguesas, nas áreas de Data Science e Big Data, Cibersegurança e Blockchain, IoT e Sistemas Ciberfísicos, Inteligência Artificial e novas Tecnologias Emergentes.





"Portugal e as suas empresas têm de assumir o desafio de se superarem num ecossistema empresarial cada vez mais disruptivo e competitivo e, consequentemente, mais digital e tecnológico" , afirma António Ferreira Dias, Digital & Innovation Manager da SGS Portugal. "O nosso objetivo com este consórcio é apoiar mais de 80 PME dos mais variados setores de atividade, a desenvolver e testar novos produtos e serviços, através de um modelo de aceleração e suporte à transição digital. Para isso, vamos trabalhar no terreno com os agentes locais, para alimentar e encontrar ideias inovadoras, e posteriormente procedermos ao respetivo desenvolvimento do ciclo de inovação recorrendo a um laboratório de criatividade gerido pela SGS Portugal".





E, acrescenta, "acreditamos que são os recursos humanos e técnicos, bem como o know-how em I&D, que possuímos que nos posicionam como o player de referência para a liderança deste consórcio. Dispomos de diferentes equipas, nacionais e globais de investigação científica, que ativamente vão dar o seu contributo para o desenvolvimento de soluções inovadoras que capacitem o tecido empresarial português com ferramentas mais competitivas".