Stetson abre loja na Rua Nova do Almada, no Chiado

Verão de 1862. Subitamente o céu escureceu e núvens negras formaram-se sobre as Montanhas Rochosas do Colorado. Quando a chuva caiu, um diluvio de proporções inesperadas, apanhou de surpresa John B. Stetson e os seus colegas que rapidamente procuraram abrigo.





Agindo rapidamente, criaram coberturas a partir dos animais que tinham abatido para comer. Primeiro, uma tenda, que Stetson criou utilizando o processo de feltragem que aprendera no negócio do pai. Depois, um chapéu. De abas largas e copa alta, apresentava uma silhueta que hoje é familiar, mas, na altura, a forma era tão invulgar que os outros membros do grupo se riram, ridicularizando figura de Stetson. Isto até um trabalhador que passava lhe ter oferecido cinco dólares por tão inesperada peça.





Foi o primeiro chapéu que John B. Stetson vendeu.





Hoje, quase 200 anos após o seu nascimento, John B. Stetson e a empresa que fundou são sinónimos de inovação, independência e de chapéus americanos feitos à mão. O seu nome aparece em romances de Hemingway e Steinbeck, em canções folk icónicas como "Stagger Lee" e em músicas mais recentes de artistas tão variados como Steely Dan, The Roots e Lyle Lovett, que cantou que "John B. Stetson was my only friend" no seu clássico "Don't Touch My Hat".

Filho de um chapeleiro, nascido em 1830, o sétimo de 12 filhos, John B. Stetson cresceu no negócio da família até lhe ser diagnosticada tuberculose quando tinha 20 anos. À procura de alívio - e talvez de um pouco de aventura - rumou ao Oeste, juntando-se aos garimpeiros e cowboys da época, fazendo expedições frequentes ao Pike's Peak, no Colorado, em busca de ouro, o que o levou à fatídica tempestade do Colorado, de que falámos no inicio.

The Boss of the Plains, foi o modelo que nasceu em Pike's Peak, um chapéu de feltro de pele leve e para todos os climas, com uma copa alta e vincada e uma aba larga de 10 cm. Instantaneamente icónico, o chapéu foi vendido em todo o mundo, reconhecido pela sua qualidade e praticidade. Trabalhando com diferentes formas e materiais, Stetson criou chapéus para a cidade e para o campo, acabando por vender milhões de chapéus por ano no meio século que se seguiu, incluindo muitos estilos que ainda hoje a marca fabrica.

As capacidades empresariais de Stetson eram acompanhadas pela sua paixão pelo bem-estar dos seus trabalhadores. Numa época em que os direitos dos trabalhadores eram escassos, Stetson, pagava bons salários e oferecia amplos benefícios aos milhares de pessoas que trabalhavam na empresa. Ajudou a fundar a YMCA em Filadélfia e foi um dos primeiros benfeitores da Universidade de Deland, na Florida, rebaptizada Universidade John B. Stetson em 1889. A sua Escola de Administração de Empresas e a Faculdade de Direito, fundadas em 1897 e 1900, respetivamente, foram as primeiras do seu género no estado.

Stetson morreu em 1906, mas o seu legado perdura. Ao longo do século XX e até ao século XXI, a Stetson continuou a ser um ícone do estilo americano, desde os ranchos poeirentos do Texas até às ruas cosmopolitas de Nova Iorque. Não é de admirar que todos, desde a estrela do cinema mudo Tom Mix (que tem um chapéu com o seu nome) aos presidentes Truman e LBJ, passando por Ronald Reagan e inúmeros actores, músicos, empresários e outros pioneiros modernos, tenham feito do Stetson a sua assinatura.

É esta a marca que Rita Rua trouxe para o Chiado, na sua recentemente inaugurada loja Stetson na Rua Nova do Almada, 84.





Rita, oriunda de uma familia tradicional de chapeleiros de Lisboa dedicou quase toda a sua vida aos chapéus e a Stetson sempre esteve presente nos seus projecto. Foi portanto natural que quando o espaço ideal apareceu, a ideia de fazer uma loja totalmente dedicada à marca americana tomasse forma. Inaugurada a 15 de dezembro, este novo espaço tem tudo para se tornar uma loja referência no Chiado. O projecto, idealizado pela própria foi tomando forma com a visão do designer Rui Tomás.





Para reforçar o cunho familiar que sempre marcou os projectos em que se envolveu, Rita Rua, chamou o seu cunhado Rui Guerreiro, oriundo da área das artes mas desde sempre um apaixonado pela marca e detentor de uma numerosa coleção de Stetson. Nasceu assim a equipa que vos pode receber na loja Stetson Lisboa.





Aqui, o visitante encontra uma vasta gama de bonés, chapéus e acessórios, em diversos modelos, padrões e materiais. A qualidade dos produtos desta marca é incontornável. São feitos para durar e podem ser usados tanto por homens como mulheres, todos os modelos são unisexo. A loja funciona numa área de 60 metros quadrados bem no coração da cidade e promete ser um ponto de encontro para quem adora chapéus e não consegue resistir ao charme intemporal desta marca centenária. Os novos utilizadores de chapéus terão aqui também uma ajuda na escolha do seu primeiro chapéu ou boné. Na loja Stetson respira-se paixão pelo Headwear.