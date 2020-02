Uma iniciativa promovida pela Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas, em parceria com as empresas Qmetrics e Mínimos Quadrados, que visa distinguir as empresas fornecedoras de serviços para os recursos humanos das organizações.

Na presente edição, a Success Work foi distinguida como Melhor Fornecedor de Recursos Humanos 2020, na categoria de Trabalho Temporário.

A avaliação foi efetuada mediante a realização de um inquérito anónimo que teve em consideração os seguintes aspetos: imagem do fornecedor RH, a qualidade dos produtos/serviços prestados, os colaboradores, o preço apercebido, a satisfação global com o serviço e a lealdade ao fornecedor RH. A Coordenação Científica do estudo foi assegurada pelo Professor Doutor Manuel Vilares (Professor Catedrático da Nova IMS).

No discurso de entrega do prémio, António Duarte, Administrador da SW, demonstrou o seu orgulho na empresa, tendo agradecido a todos os clientes e parceiros a confiança depositada na empresa, e dedicado o prémio a toda a equipa da SW pelo esforço, dedicação e profissionalismo que conduziram a este reconhecimento por parte dos seus clientes. Afirmou ainda que "Este é, sem dúvida, o caminho a seguir nos próximos anos, para que o reconhecimento se mantenha através da aposta contínua no desenvolvimento do potencial humano da empresa.".