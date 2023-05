TEKTÓNICA ASSUME-SE COMO O GRANDE MARKETPLACE DO SECTOR DA CONSTRUÇÃO.

É já de 4 a 7 de Maio que a FIL recebe a TEKTÓNICA– Feira Internacional da Construção, evento líder em Portugal no sector da Construção, numa edição que registou uma forte procura por parte das empresas expositoras e que levou a que o espaço disponível tenha esgotado.

Promovida pela Fundação AIP, esta 25ª edição praticamente duplicou a área ocupada relativamente à última edição ultrapassando também largamente as expectativas iniciais no número de empresas em exposição, contando com cerca de 250 expositores.

De realçar a grande capacidade do evento para captar novos expositores: 34%, são empresas que participam pela 1ªvez neste Marketplace (quer nacionais quer internacionais), onde irão apresentar e dar a conhecer as suas marcas, produtos e novas soluções ao mercado empresarial e aos consumidores finais.

Esta edição irá também reflectir um regresso por parte de cerca de 30% de empresas que não participavam no evento desde 2019 (período anterior à pandemia), muitas delas líderes no mercado nacional dos vários sectores que compõem a oferta da feira. Este é um sinal claro de que a Tektónica está em linha com a evolução prevista em termos de mercado. Também na vertente internacional, verifica-se a presença de um número significativo de empresas de países como Alemanha, Bélgica, Espanha, França, India, Itália, Polónia, Suíça, totalizando mais de 10% do total.

O crescimento do mercado e o regresso da confiança por parte dos players reflete-se positivamente na Tektónica, tal como explica José Paulo Pinto, gestor da feira: "Temos assistido a uma grande dinâmica e capacidade de resiliência por parte das empresas, que apesar dos desafios constantes, continuam a apostar na Tektónica enquanto evento que contribui de forma decisiva na identificação de novas oportunidades e de concretização de negócios, bem como para a comunicação e divulgação das suas actividades, produtos e serviços. Também o regresso de muitas empresas a este Marketplace de excelência acontece porque as empresas acreditam no projecto e dele retiram mais valias para o seu crescimento".

Em termos sectoriais está assegurada a representatividade em todos os sectores que compõem a oferta da Tektónica com a participação de grandes Empresas e Marcas que, para além de serem referências de peso para a economia, são também as que marcam o ritmo da inovação no sector.





Destacar os sectores dos Pavimentos e Revestimentos e dos Materiais, Máquinas e Equipamentos, que terão uma presença muito significativa. De realçar ainda o crescimento de sectores emergentes como a Energia, Eficiência Energética e Sustentabilidade, onde a inovação e a aplicação de novas tecnologias representam a componente de diferenciação no sector.





Na vertente da internacionalização, a organização aposta na vinda de compradores internacionais oriundos de mercados seleccionados (como a Colômbia, Espanha, Irlanda, Israel, Itália, Marrocos, Suiça, entre outros) com os quais irão ser dinamizados encontros B2B através do Programa de Buyers.





25ª edição marcada por um vasto programa de actividades.





O prémio Tektónica Inovação apresenta pela primeira vez um número recorde de 40 candidaturas a concurso, de produtos, equipamentos ou serviços. O objectivo passa por distinguir e premiar as empresas que continuam a apostar na inovação, mesmo num mercado em constante mutação. A Inovação marca também presença nos conteúdos apresentados nas TEK TALKS, que junta no Auditório Tektónica várias acções e parceiros do evento.

Nas Tek Talks vão marcar presença, entre outras entidades e conteúdos:

BIM - Building Information Modeling, realização do 2º Meeting das Women in BIM Portugal;

buildingSMART Tekday, o encontro da comunidade openBIM nacional e internacional;

TekBIM pitchs, com apresentações de empresas em formato pitch;

LNEG- Laboratório Nacional de Energia e Geologia, com o projeto NZEB READY e nZEB construction;

PNAM'23 Prémio Nacional de Arquitectura em Madeira, pela Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal;

Seminário Switch2Steel; Seminário Portugal Steel; Fabrico Aditivo Metálico de grandes dimensões, desenvolvidos pela Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista;

As Coberturas Verdes na criação de cidades resilientes, pela ANCV;

(Re) Construção Rápida E Sustentável. A Melhor Energia É A Que Não Se Gasta, pelo Grupo Preceram;

www.tektónica.fil.pt Programa completo disponível em:

Os visitantes, profissionais e particulares, têm a oportunidade de contactar com mais de 250 empresas, nacionais e internacionais, assistir e participar nas Tek Talks e durante os 4 dias de exposição, aproveitar todas as oportunidades de negócio que a Tektónica oferece. A TEKTÓNICA é o ponto de encontro do sector, dos compradores profissionais e do público potencial comprador.





A Tektónica decorre em simultâneo com o SIL – Salão Imobiliário de Portugal