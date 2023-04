THE AGENCY PORTUGAL PROMOVE ONE GREEN WAY ALÉM FRONTEIRAS

Destinado sobretudo a um público internacional, o One Green Way é o maior empreendimento de luxo no Algarve, composto por 89 residências com serviços de última geração.

Com agentes de 20 nacionalidades diferentes e integrada numa rede internacional, a The Agency Portugal permite alcançar o público ideal e promover o empreendimento além fronteiras.

Composto por 89 residências de luxo, 62 apartamentos e 27 villas, One Green Way é o maior empreendimento de luxo em construção no Algarve, numa das zonas mais emblemáticas, a Quinta do Lago. Com vistas deslumbrantes sobre o Parque Natural da Ria Formosa, este condomínio estará concluído em 2024.

O projeto tem três tipologias distintas - The Garden Residences, Panorama Residences ou Horizon Residences - que vão desde o t3 com 300m2 a moradias com seis quartos, num total de 1000m2. A venda em planta já está em curso e os valores começam nos 2,75 milhões.

Ayres Neto, Sócio-Gerente da The Agency Portugal, destaca o interesse que o projeto já está a ter junto do público internacional: "Os clientes The Agency reconhecem um bom projeto quando o veem, e foi isso que aconteceu com o One Green Way. Seja para viver ou investir, já temos vários interessados, de países como Canadá, Norte da Europa, EUA e Ásia que procuram o nosso mercado, e o Algarve em particular, pelas suas características únicas." E acrescenta: "Para um empreendimento com estas particularidades é fundamental contarmos com a experiência dos nossos agentes, não só a nível local, mas sobretudo internacional, e ainda com a rede e parcerias globais que a The Agency nos proporciona. Estamos muito confiantes que os resultados vão começar a surgir em breve."

João Fonseca, Partner da Green Jacket Partners, define " O One Green Way é o melhor produto no segmento super-prime em Portugal e isso deve-se desde logo ao facto de estar na melhor e mais prestigiada morada do País, a Quinta do Lago e a uma escolha cuidada de todos os stakeholders. Temos sem dúvida os melhores intervenientes em todas as fases do projecto. Contamos com um investidor de dimensão internacional a SPX Capital, o projecto será operado pela Quinta do Lago no formato de serviced residences com um serviço de grande luxo, uma equipa de Design que conta com o melhor gabinete de landscaping do Mundo a Cracknell, um desenho de interiores feito pela Vilaça Interiores ao nível do que se faz em obra privada de grande luxo apenas utilizando as melhores marcas do mercado com armários da Molteni, portas da Rimadésio, equipamentos da Gaggnau e obviamente uma arquitetura que tem sido elogiada por todos liderada pelo Arq. Luis Caetano da PLAN Associados. Assim sendo, o casamento com a The Agency era o caminho natural pois é uma agência que lida diária e globalmente com as melhores propriedades mundiais no segmento super-prime permitindo aos Clientes uma experiência única no processo de aquisição."

Estrategicamente localizado, o One Green Way é um projeto que se destaca não só pelas comodidades que cada residência oferece, como sala de cinema, jardim privado ou piscina aquecida, mas também pelos espaços comuns, como o campo de golfe, o Clubhouse, a piscina comum ou a zona comercial com restauração, bares ou ginásio.