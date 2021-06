“Triunfar depois da pandemia” em debate no Fórum Bizfeira

Autarquia de Santa Maria da Feira promove debate no Europarque no dia 25 Junho

De que forma podem os apoios comunitários ajudar as empresas a combater o impacto económico da pandemia? O que pode o Estado deixar de fazer para que as empresas possam crescer e ter sucesso? Que mudanças se impõem para que Portugal mude de rumo? Como pode Portugal reentrar na primeira carruagem da União Europeia? As respostas a estas e tantas outras questões vão ser dadas por um painel de reputados oradores no Fórum Bizfeira, em Santa Maria da Feira.





"Triunfar depois da pandemia" é o tema central da conferência anual sobre economia – Fórum Bizfeira – sexta-feira (25), entre as 9h00 e as 13h00, no grande auditório do Europarque (lotação limitada a 200 participantes), e transmitida também via streaming. José Gomes Ferreira, diretor-adjunto de informação da SIC e comentador, Álvaro Santos Pereira, diretor de estudos do Departamento de Economia da OCDE, Alexandre Fonseca, CEO da Altice, Hélder Loureiro, CEO da Nexxpro, e Tiago Marques, BDM da Balanças Marques, são os oradores convidados para este Fórum Bizfeira. Com o seu conhecimento, experiência e visão estratégica irão, com certeza, elevar o debate, tornando-o esclarecedor e enriquecedor para o seu público-alvo: empresários, associações empresariais, empreendedores, estudantes e todos os interessados na temática da economia.

Este fórum empresarial vai ainda contar com a apresentação "Com que apoios podem as empresas contar", a cargo da consultora Deloitte. A moderação dos painéis vai estar a cargo de Camilo Lourenço, jornalista de Economia.





A participação no Fórum Bizfeira é gratuita, mas de inscrição obrigatória. Programa completo e inscrições em www.forumbizfeira.pt.