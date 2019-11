A organização Women in Tech®, durante a semana da Web Summit 2019 em Lisboa, organiza o Women in Tech® Global Awards numa cerimónia conjunta com a Câmara Municipal de Lisboa, com a StartUp Lisboa,e Portugal IN.

A organização do LISBOA CONNECTA enfatiza: "A realização conjunta dos eventos é em si uma amostra das ligações, também, do Made of Lisboa: a cidade marca quem por cá passa, orgulha-se da sua diversidade, inspira quem procura criatividade, acolhe quem precisa de um lugar e potencia o crescimento de quem quer ir mais longe."





Um dos principais objetivos nesta celebração, é enaltecer e atribuir prémios de mérito a mulheres que se destacaram globalmente na promoção da igualdade de oportunidades, da diversidade e inclusão – principalmente de género; no sector da tecnologia e paralelamente, atuaram como modelos de referência e de inspiração a outras mulheres.





As nomeações foram abertas ao público globalmente e serão votadas por um júri diverso, multinacional e multicultural que conta com nomes como Michael Peters – CEO da Euronews; Melanie Perkins CEO do Canva; Jager McConnell, CEO do Crunchbase; Miguel Fontes Executive Director da StartUp Lisboa; H.E. Claire Rochecouste Embaixadora da Austrália em Portugal entre outros nomes do contexto tecnológico Mundial.





São seis categorias de destaque cujo prémio transporta a homenagem às mulheres que dedicam as suas vidas profissionais à tecnologia, tendo sempre como objetivo o bem comum.





Numa criação conjunta entre o designer Nuno Matos Cabral e a Vista Alegre, a peça #ODE by Nuno Matos Cabral é integralmente produzida na Fábrica da Vista Alegre que se associou a esta iniciativa como parceiro privilegiado da Women in Tech®.





Women in Tech®

A Women in Tech® é uma organização internacional sem fins lucrativos com a dupla missão de combater o gap de género e ajudar as mulheres a apaixonarem-se pela tecnologia.

A organização foca-se em quatro áreas primárias de ação: educação, empreendedorismo, eventos e investigação.

Mais do que uma organização, a Women in Tech® é um movimento que representa todas as pessoas, independentemente de género, raça, etnia, classe social, idade ou orientação sexual e conta com membros em mais de 60 países do mundo.





Mais Informações:

Twitter: @womenintechorg





Awards:

Categorias e abertura para nomeações 2019: womenintech-awards.com

CONNECT LISBOA

A festa CONNECT LISBOA, em que a cidade de Lisboa uma vez mais mostra ao mundo a capacidade de acolhimento e de desenvolvimento de sinergias e contactos internacionais da capital portuguesa, será o ponto alto do networking por parte das instituições oficiais presentes em Lisboa. Com a presença de delegações dos 5 continentes, este é o momento para o reforço de ligações e a génese de novas parcerias e projetos.





Startup Lisboa

Nos últimos anos, a Startup Lisboa tem contribuído para o reforço da diversidade de género, com iniciativas no sentido de corrigir uma realidade claramente assimétrica. Isso nota-se pelo aumento do número de fundadoras na Startup Lisboa que estão a criar valor para a inovação na tecnologia. Queremos continuar a contribuir activamente em iniciativas que visem eliminar a subrepresentação das mulheres no ecossistema do empreendedorismo, especialmente quando temos uma visão clara dos projectos e imenso valor que têm aportado - sendo-lhes devido palco e voz. (por Miguel Fontes, CEO da Startup Lisboa)

A cerimónia terá lugar no Palácio Foz, no próximo dia 6 de novembro num evento conjunto com a StartUp Lisboa, com a Portugal IN e com a iniciativa CONNECT LISBOA, em que o município de Lisboa acolhe e dá as boas-vindas às delegações institucionais de várias cidades e países que se deslocam a Lisboa por ocasião da Web Summit.