XTB: Um ação grátis para um bom começo - campanha novos clientes

A XTB, uma fintech global, oferecerá uma ação gratuita para cada novo cliente individual que abra uma conta de investimento com a instituição. O objectivo da campanha de marketing "Ações gratuitas para um bom começo" é popularizar a educação sobre o investimento em ações. A promoção começa a 9 de Janeiro. A campanha será apoiada pelos embaixadores da XTB e campeões de MMA: Conor McGregor, Joanna Jedrzejczyk e Jirí Procházka. A XTB não cobra qualquer comissão pela negociação de ações e ETFs até aos 100.000€ de volume mensal de negociação.

A XTB, uma plataforma que oferece a possibilidade de investir em mais de 5.500 instrumentos financeiros em todo o mundo, incluindo ações e ETFs, está a acelerar o crescimento. A fintech está a lançar a campanha "Uma Ação Grátis para um Bom Começo" para popularizar o conhecimento do investimento em ações.

Qualquer novo cliente individual que abra uma conta na XTB a partir das 8:00 da manhã de 9 de Janeiro, aceite os termos e condições da promoção e faça um depósito, receberá uma acção gratuita.

A campanha será apoiada por uma intensa campanha de marketing - vídeos publicitários com estrelas mundiais do desporto - os campeões de artes marciais mistas Joanna Jedrzejczyk e Jirí Procházka, bem como uma campanha online com o lutador de MMA Conor McGregor, que são todos embaixadores da XTB. O vídeo da campanha será transmitido nos principais canais de televisão, rádio e meios de comunicação social, entre outros.

- O desenvolvimento tecnológico torna o investimento cada vez mais acessível e generalizado. Através da educação e promoção intensiva, estamos a encorajar clientes individuais que querem investir o seu dinheiro a utilizar tecnologia que lhes permita gerir os seus investimentos de forma fácil e intuitiva - disse Omar Arnaout, CEO da XTB.

Nos primeiros três trimestres de 2022, a XTB obteve um lucro líquido de 152 milhões de euros, quatro vezes mais do que no mesmo período do ano anterior. O número total de clientes excedeu os 581.000 até agora, e o número de contas activas ascende a 152.000.

Um aumento tão grande só foi possível graças ao desenvolvimento intensivo das funcionalidades da premiada plataforma da XTB - xStation, e ao crescimento do número de instrumentos financeiros oferecidos, bem como a campanhas de marketing ativas, apoiadas pelos embaixadores da XTB, estrelas do desporto de renome mundial.