Yunit Consulting reconhecida com Selo de Igualdade Salarial 2023

A Yunit Consulting, consultora de gestão especializada no apoio ao investimento e à capitalização das empresas através de incentivos financeiros e fiscais, acaba de ser distinguida com o Selo de Igualdade Salarial 2023.

A PME nacional vê as suas boas práticas na promoção da Igualdade Remuneratória entre Mulheres e Homens por trabalho igual ou de igual valor reconhecidas pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego – CITE.

Bernardo Maciel, CEO da Yunit Consulting, sublinha que "é com muito orgulho que recebemos este selo. É um sinal claro do nosso compromisso com a equidade. Receber o Selo da Igualdade Salarial da CITE é um real testemunho do nosso empenho contínuo em promover a igualdade remuneratória, e não só, entre mulheres e homens. Esta conquista reflete não apenas os nossos valores, mas também o nosso esforço coletivo em construir um ambiente de trabalho mais justo e inclusivo. Adicionalmente, é importante perceber que as PME nacionais têm cada vez mais atenção por parte das entidades oficiais também neste campo de atuação, pois existem muitas e boas práticas que merecem serem conhecidas e reconhecidas".

A consultora de gestão, que tem como um dos pilares da sua missão ser um espaço de permanente exigência, crescimento e realização das suas pessoas, conta com uma equipa de 40 colaboradores em que 57% são mulheres.