O Túnel do Marquês de Pombal vai estar condicionado ao trânsito entre as 22h00 de dia 6 de setembro e as 06h00 de dia 7, com interrupção total da circulação, devido a trabalhos de manutenção.As alterações à circulação e os respetivos desvios vão estar devidamente coordenados no local avança o Departamento de Marca e Comunicação da Câmara Municipal de Lisboa, citado pelo Correio da Manhã.