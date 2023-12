Portugal mantém a 20.ª posição na União Europeia em PIB per capita

O produto interno bruto per capita, expresso em paridades de poder de compra, foi 78,7% da média da União Europeia em 2022, o que mantém Portugal no vigésimo lugar da lista dos países com maior nível de riqueza per capita.





Os dados divulgados esta quinta-feira pelo INE mostram que o valor foi superior em 3,4 pontos percentuais do que em 2021.



No entanto, o país não altera a sua posição relativa (20.º lugar na União Europeia), ficando à frente da Hungria, da Roménia ou da Croácia. E atrás da Polónia, da Estónia ou de Espanha.











O INE chama a atenção para a "elevada dispersão" do indicador de volume do PIB medido em paridades de poder de compra.





"O Luxemburgo (256,3) apresenta o índice mais elevado entre os 36 países incluídos nesta análise, correspondendo a mais de duas vezes e meia a média da UE27 e cerca de quatro vezes superior ao da Bulgária (62,1), o país da UE com o valor mais baixo", ilustra.





"O coeficiente de variação do PIB per capita nos 36 países considerados no exercício situou-se em 50,6%, valor ligeiramente superior ao que se registou em 2021 (49,9%)".





Em termos nominais, o PIB per capita de Portugal "aumentou 12,1% em 2022, determinado pelo aumento nominal do PIB (12,2%), uma vez que a população em 2022 foi marginalmente superior ao ano anterior", descreve o INE.



Despesa melhora três posições



Já a despesa de consumo individual, "um indicador mais apropriado para refletir o bem-estar das famílias", foi de 87,0% da média da União Europeia.





Ou seja, 2,6 pontos percentuais acima do ano anterior, o que coloca Portugal duas posições acima na Zona Euro (passa para 12º) e três posições acima na União Europeia (passa para 15º).



