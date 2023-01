Confiança das famílias da Zona Euro continua a subir no início de 2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros (DG ECFIN) da Comissão Europeia

Os dados foram recolhidos em inquéritos realizados entre 1 e 20 de janeiro junto de consumidores de 26 países da UE (todos menos a Roménia), cobrindo 98% do total da despesa de consumo final privado. Já no indicador da Zona Euro estão abrangidos todos os Estados-membros (Croácia incluída, portanto).

O indicador de confiança dos consumidores da Zona Euro continuou a melhorar em janeiro de 2023, subindo 1,1 pontos percentuais, mantendo-se, ainda assim, em valores negativos, muito abaixo da média de longo prazo, divulgou nesta segunda-feira, 23 de janeiro, a Comissão Europeia (CE).Segundo a, o indicador de confiança dos consumidores da Zona Euro recuperou para -20,9 pontos percentuais. Também o indicador referente à União Europeia (ou seja, que inclui os Estados-membros que não pertencem ao euro) subiu 1,4 pontos percentuais para -22,4 pontos percentuais em janeiro.Apesar da melhoria, "a confiança dos consumidores continua muito abaixo da sua média de longo prazo", destaca a Comissão Europeia.Este é o quarto mês consecutivo de recuperação da confiança dos consumidores da Zona Euro, o que demonstra que, depois de as famílias se terem mostrado consecutivamente mais otimistas no último trimestre de 2022, a tendência manteve-se no início deste ano.